Rekreační areál Benedikt čelí letos poprvé zvýšené oblibě svých mladších „bratříčků“, nového jezera Most a modernizované Matyldy. Zdá se ale, že Benediktu zájem o sousední atraktivní lokality naopak prospívá. Nejstarší rekultivační jezero vytvořené pro oddech Mostečanů stále nabízí útulné prostředí pro své věrné fanoušky, kteří nemají rádi hlavu na hlavě.

K nejznámějším příznivcům Benediktu patří hudebník Petr Macek. Jezeru říká „můj malý rybníček“. Pravidelně u něj relaxuje nebo se v něm koupe. Na areál nedá dopustit. „Připadám si tam jako v jižních Čechách u Třeboně,“ svěřil se laureát Ceny města Mostu.

Předností Benediktu je jeho dostupnost, zeleň a zázemí včetně moderních hřišť, restaurace, hotýlku a amfiteátru, kde začne v pátek 16. července letní promítání filmů. V srpnu bude areál hostit festivaly Benedikt Music Open a Folkový Most. „Je to tu pěkné, všechno se udržuje. Chodím sem za každého počasí,“ řekl 62letý Josef, který pravidelně dělá kolečko po okružní cestě. Ve srovnání s Matyldou je ale úzká a na bruslích víc drncá.

Od loňského září, kdy se otevřelo, dominuje zájmu rekreantů jezero Most. „Mě úplně uchvátilo. Je nové, velké a čisté. Až bude mít všechno zázemí, tak to tam bude moc krásné,“ sdělila 45letá Hanka, která dříve chodila na Benedikt, protože k němu měla citový vztah z dětství. Matylda, kde se nedávno otevřela vylepšená pláž s moly, ji moc neláká. Naopak mosteckého primátora tam lze vidět pravidelně. „Moje srdcová záležitost je jezero Matylda, to se obecně ví. Podle mě je Matylda areál, který nabízí vše, co sportovec potřebuje,“ uvedl primátor, který dělá triatlon.

Město se snaží zvelebovat všechny tři areály. Na Benediktu, vedle zrekonstruovaných fotbalových hřišť, radnice rozšíří plážová hřiště a vylepší letní scénu pro kulturní akce. Nad hlavní pláží jezera Most se otevřelo první ze dvou nových občerstvení se dvěma terasami. Nápoje v něm nabízí síť regionálních kaváren Lagarto, sousední objekt dostal do pronájmu Plzeňský restaurant Most, který se otevře koncem týdne. V sousedních modulech budou toalety a zázemí pro správce areálu. Radnice chce ještě v létě instaloval veřejné osvětlení od děkanského kostela k centrálnímu parkovišti nad pláží. Volné plochy bude řešit urbanistická studie. Někteří lidé očekávají, že u jezera v příštích desetiletích vznikne nová městská čtvrť propojená s letištěm u Braňan. „Bude to jako Burgas,“ řekl jeden z návštěvníků jezera Most.

Benedikt

Jezero Benedikt (5 ha) vzniklo v místě, kde byl v 19. století hlubinný hnědouhelný důl. Po roce 1959 se dotěžil povrchově a koncem 60. let se zbylá jáma proměnila na přírodní koupaliště s ostrovem. Po problémech s úniky vody kvůli netěsnému dnu se nádrž vypustila a přebudovala na dvě menší. Sportoviště jsou u rozlehlejší oplocené vodní plochy. Kolem areálu vede asfaltová cesta (2 km) používaná i bruslaři a cyklisty. V domku správce jsou WC a sprchy. Areál se na noc uzavírá.



Jezero Most

Největší (320 ha) a nejhlubší (75 m) mostecké jezero vzniklo v letech 2008 až 2014 zatopením dolu Ležáky, kvůli kterému zaniklo královské město Most. V lokalitě se těžilo uhlí od roku 1900 do roku 1999. Jezero se otevřelo veřejnosti v září 2020, odkdy slouží i okružní cesta (9 km). Zázemí u hlavní pláže se postupně doplňuje, například o další občerstvení, v plánu je výstavba kempu. Celá oblast je označována za strategickou rozvojovou zónu.



Jezero Matylda

Vodní nádrž (39 ha) byla napuštěna v roce 1992 jako rekultivace dolu Vrbenský (dříve Matylda) a začala sloužit příměstské rekreaci. Má hloubku jen čtyři metry. Oblíbená asfaltová dráha pro bruslaře, běžce a cyklisty měří 4 km. V areálu jsou kemp pro stany a karavany, hřiště, skokanský můstek pro akrobatické lyžování a centrum vodních motosportů, WC a sprchy, půjčovna paddelboardů a vodních šlapadel, dětský bazén. Pravidelně se tu konají soutěže v triatlonu a bruslení.