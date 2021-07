Je to prý hrobka slavného anglického alchymisty i kryt nacistů. Tajemstvím opředená jeskyně pod romantickým mosteckým hradem se má otevřít pro veřejnost jako nová kuriozita s adrenalinovým zážitkem.

Cesta k jeskyni pod altánem na vrchu Hněvín v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

Mostecký hrad Hněvín jako pevnost Boyard? Proč ne. Areál hradu na vrchu Hněvín bude mít nové lákadlo pro milovníky dobrodružství. Město chce zpřístupnit špatně dostupnou jeskyni ve znělcové skále v severozápadní části kulturní památky. K upravené sluji povedou seshora dřevěné schody a zespodu stezka jištěná lanem. Bezpečný výhled na Most a Krušné hory z první mostecké via ferraty umožní terasa, která vznikne před jeskyní. Vyplývá to ze schválené projektové dokumentace, kterou chce město realizovat na dvě etapy. Celkové náklady se odhadují na stovky tisíc korun. Práce měly začít v červenci, ale kvůli průzkumu možného výskytu chráněných netopýrů se výstavba zřejmě o rok posune.