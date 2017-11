Je to lež! Školu v Lomu rušit nehodláme, říká starostka

Lom - Instituce i město rodiče uklidnilo, že škola v Lomu zůstane. Jak fáma vznikla, není jasné.

školáci ilustračníFoto: Jiří Sejkora

Konec základní školy v Lomu? Ani náhodou! Podle starostky Kateřiny Schwarzové to je nesmysl. V poslední době se totiž městem šířila „zaručená“ šuškanda, že se škola bude příští rok rušit. „Je to naprosto lživá informace. Školu rušit nehodláme,“ řekla Schwarzová.

Podle starostky má zpráva nejspíš za cíl poškodit pověst místní školy a zároveň uškodit vedení města. „Jednoznačně stojíme za naší školou i jejím vedením a školu rozhodně rušit nehodláme,“ zdůraznila Schwarzová. Dodala, že úroveň školy se neustále zvedá a radnice ji hodlá všemi silami a prostředky nadále podporovat.

Zprávy o možném zrušení základní školy se po Lomu začaly šířit v říjnu. Kdo tuto informaci vypustil do světa, není jasné. Mezi rodiči to ovšem vyvolalo paniku a nevěděli, co mají dělat. Snažili se proto dobrat pravdy u vedení školy. „Je to asi tak měsíc zpátky. Rodiče přicházeli do školy a ptali se mě, co mají dělat a co bude, když se naše škola ruší a bude se zavírat,“ připomněl Jakub Ozaňák, pověřený vedením základní školy. „Já jim odpovídal, že o tom nic nevím a šel jsem se zeptat na radnici. Tam mi bylo řečeno, že to je nesmysl,“ pokračoval Ozaňák.

Pomohl rozhlas

Informaci, že jde o lež, pak vyhlásil ve školním rozhlase a požádal děti, ať o tom doma řeknou rodičům. Tuto zprávu potom ještě navíc všechny děti zapsaly do svých žákovských knížek. „S učiteli ještě hodláme rodiče o lžích, které se po městě šířily, znovu informovat na listopadových třídních schůzkách,“ dodal Ozaňák.

Základní školu v Lomu navštěvuje 130 dětí. V letošním roce si připomíná 120 let od svého vzniku. Fungovat začala od 1. září 1897 v přidělené místnosti hostince U císaře rakouského.