„Jste hrabě Jan Rudolf Černín. Píše se únor roku 1777. Po svém otci musíte převzít správu panství.“ Tak začíná individuální zážitková hra, na kterou mohou do krásnodvorského zámeckého parku vyrazit během února rodiče s dětmi. V Mostě se zase mohou projít Pohádkovým lesem, hledat poklad nebo kamínky. Další možností trávení prázdninového času jsou zajímavé výlety po kraji.

V Krásném Dvoře u Podbořan se děti seznámí s historií zábavnou formou, uvidí unikátní stavby v zámeckém parku, budou sbírat zkušenosti a šlechtické tituly. „Musíte převzít správu panství, starat se o něj. Jako hrabě Jan Rudolf putujete po Evropě, účastníte se společenského života a dění ve vybrané společnosti. Evropu představuje zámecký park, kde je pět stanovišť s různými úkoly, za jejich splnění získáváte zkušenosti a budujete svou kariéru. Na závěr vás bude čekat odměna v podobě ocenění nejvyššího,“ popsala hru kastelánka zámku v Krásném Dvoře Michaela Hofmanová.

Zážitková hra tu bude k dispozici během celého února. Není potřeba žádný průvodce, rodiny chodí po parku samostatně. Na zámku mají s podobnými projekty už zkušenost, minulé hry se setkaly s velmi kladným ohlasem. „U brány zámku si vyzvednete pracovní list, na kterém je i mapa. Cena listu je 50 korun. Věříme, že se hra opět bude líbit. Zabere dvě až tři hodiny, nezapomeňte si s sebou vzít tužku a dobrou náladu,“ pozvala Hofmanová.

Zážitkové hry připravili na prázdniny také v Mostě. Tamní Středisko volného času (SVČ) jich nabízí hned několik. Pohádkový les odstartuje 8. února. „Jak dobře znáte pohádky? Na Resslu je připravena pohádková stezka s dvanácti otázkami. Kdo odpoví správně a splní všechny úkoly, vyhraje odměnu,“ představila projekt ředitelka SVČ Most Danuše Lískovcová. Zahrát si můžete do konce února, potřebujete jen papír a tužku.

Také všechny hry, které připravilo SVČ Most, jsou samoobslužné. Větší děti mohou absolvovat Foto rallye, v únorovém kole budou po městě poznávat sochy. Mohou se také zapojit do celoroční akce Po stopách SVČ Most. „Pomocí souřadnic hledají účastníci různá místa po městě, kde jsou úkoly a další indicie. Na závěr se dozvědí souřadnice s pokladem,“ přiblížila další prázdninový tip Lískovcová. Hledat můžete také kamínky s logem SVČ. „Rozmístili jsme je po Mostě. Kdo je najde, může je vzít na výlet, nechat někde jinde. A sledovat, kam až se dostanou,“ dodala šéfka volnočasové organizace.

Zajímavé tipy na trávení prázdninových dní nabízejí také turisté. Třeba v okolí Ústí nad Labem a Krupky. „Pěkná procházka je z Bohosudova, vydáte se Hálkovou stezkou až ke zřícenině hradu Kyšperk. Tam je to moc hezké,“ představila tři kilometry dlouhou trasu předsedkyně turistů Spartaku Ústí nad Labem Marta Merglová.

Láká také bájná kouřící hora na Litoměřicku. Vrch Boreč v Českém středohoří najdete nad stejnojmennou obcí kousek od Lovosic. Kopec je protkán sítí puklin, vzduch se tam během léta ohřívá a v zimě pak vrch „kouří“, z puklin vycházejí oblaky páry.

Za dalším pěkným výletem na Ústecku se rodiny mohou vydat Průčelskou roklí nedaleko Brné, k vidění jsou tam dva vodopády. Anebo na novou vyhlídku na Střekově. V Chomutově zase láká Bezručovo údolí. Najdete tam nejen naučnou stezku, ale v případě příznivých sněhových podmínek také upravenou běžkařskou trasu až na Horu sv. Šebestiána a Boleboř. Zajímavost nabízí třeba také Meziboří, odtamtud do Litvínova a zpět vede Tesařova cesta. Nabízí 17 zastávek se zajímavostmi o lokalitě a Krušných horách.