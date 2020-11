/FOTO/ Na známém sídlišti na okraji Litvínova se čeká na konec nouzového stavu, ale sociální a bytová krize pokračuje dál. Navzdory covidu nepohasíná naděje, že smůla sídliště se dá prolomit.

Sídliště Janov v pátek 13. listopadu. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Když slunce rozpustí mlhu a nad Janovem vykoukne modré nebe, měl by to být důvod alespoň k malé radosti. Jenže když není práce, jasná obloha nepomůže. Proto ty spuštěné žaluzie. Kadeřnický salon Elegance v přízemí paneláku v ulici Luční je stále zavřený. „Musím to brát, jak to je,“ povzdechne si živnostnice Eva Polívková. Nouzový stav prohlubuje její ztrátu. Kdy bude moci otevřít, si netroufá odhadnout. Čeká, až vláda uvolní protiepidemická opatření. V pátek dopoledne kadeřnice věří, že něco pozitivního uslyší ještě před víkendem. „Zatím mapuji situaci,“ říká.