Dopoledne je v Janově ospalé ticho. V lednu se ven nikomu nechce. Slyšet je jen bubnování deště a štěbetání sýkorek. Osmašedesátiletá Věra na chodníku mokne, ale potřebuje vyvenčit psa. Ten už nemá moc kamarádů. Psů na sídlišti ubylo stejně jako lidí. Zůstala po nich desítka prázdných paneláků.

Vedle jednoho z nich Věra bydlí. Je velký, vyrabovaný a letos se má zbourat. Zmizí 96 bytů. Seniorku by nikdy nenapadlo, že takový zmar zažije. „Bylo to hezké sídliště, ale nechali ho zdevastovat a my s tím nemůžeme nic dělat. Je to škoda,“ řekla smutně. V Janově žije od roku 1979. Předtím bydlela v sousedním Hamru, ale Janov znala už jako dítě. Pamatuje si hlavně ovocný sad, který pak spolklo moderní panelákové sídliště, kam šla do lepšího. Teď její ulice připomíná město duchů, kde upadá i občanská vybavenost. „Nebýt Vietnamců, tak si tady ani nenakoupíme,“ dodala seniorka.

Městská vláda, která starost o Janov převzala po bývalých koalicích, spoléhá na to, že demolice prvního paneláku sídlišti uleví. Na zbourání bytového domu č. p. 271-276 v ulici Gluckova dostal Litvínov dotaci od ministerstva pro místní rozvoj v rámci pomoci sociálně vyloučeným lokalitám. K zemi tak padne přes 100 metrů dlouhý osmipodlažní panelák. „Vše je investičně připraveno. Čekáme na jaro,“ řekla starostka Kamila Bláhová.

Demolice bude stát skoro 8 milionů korun, z toho polovinu zaplatí město, které už loni vybralo v soutěži bourací firmu. „Když bude v Janově méně zničených domů, tak mu to pomůže. Teď to tady vypadá šíleně. Všechno je vymlácené,“ povzdechla si před panelákem 78letá Eva z Janova.

Úprava terénu a zeleně za milion

Po odstranění budovy se upraví svah a vysází zeleň s alejí, což má stát milion korun.

Město koupilo na sídlišti celkem čtyři opuštěné bytové domy a během několika let je chce postupně odstranit. Zastupitelstvo nedávno schválilo žádost o dotaci na demolici paneláku č. p. 277-282 v ulici Hamerská. Také tento dům se šesti vchody má nahradit zeleň.

Úbytek problémových objektů sníží riziko úrazů a požárů. V úterý 7. ledna vyjeli hasiči k domu v ulici Gluckova, z jehož 7. patra se valily kouř a plameny. „Hořel starý gauč a odpad na balkoně vybydleného bytu,“ sdělil mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Bourání prvního paneláku zajímá i personál místní základní školy se dvěma mateřinkami, což je nejdůležitější veřejná instituce na sídlišti, ke které vede z ulice Gluckova silnice. Očekává se totiž dopravní omezení kolem staveniště.

Demolice je součástí nových opatření, které obsahuje takzvaný Tematický akční plán pro Janov schválený loni zastupitelstvem. Podle plánu se má situace na sídlišti do roku 2022 stabilizovat. Pomoci má například zachování asistentů prevence kriminality, posílení terénní sociální práce a poradenství v oblasti bydlení a dluhů.

Sídliště Janov v Litvínově má zhruba 4 500 obyvatel a je označováno za největší sociálně vyloučenou lokalitu v ČR. Na sídlišti je 27 paneláků a řada z nich je ve špatném stavu. Rekonstrukcím brání celkový úpadek lokality, chudoba, vandalství, migrace a nepřehledná správa či vlastnictví bytového fondu.