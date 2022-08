Bourání domů na problémovém sídlišti bude pokračovat. Zastupitelstvo schválilo ve čtvrtek 25. srpna vyhlášení veřejné zakázky na demolici paneláku v ulici Jiřetínská. Hlasování proběhlo hladce. Pouze opoziční zastupitel Petr Globočník, který v rámci neziskového sektoru buduje v centru Janova komunitní centrum, požádal o větší dohled nad skrápěním vodou při aktuálním bourání domu v ulici Hamerská. „Podle mě dochází k nadměrné prašnosti. Skrápění je jen v úrovni terénu a ne v horních patrech, ze kterých se práší do okolí,“ uvedl. Radnice podnět prověří.

Chodci přebíhají v Mostě oplocenou silnici I/13, kde se bude jezdit stodesítkou

Na sociálních sítích se mezitím opět rozproudila debata o demolicích. Znovu zaznívají vzpomínky na původní sídliště a rozčilení z úpadku domů. „Mladé rodiny nemají kde bydlet, musí si brát nehorázné hypotéky a tady se bourá o sto šest. Takové krásné byty to byly,“ napsala Radka. Některé lidi dlouhodobá proměna sídliště v ghetto stále ohromuje. „Nedávno jsem Janovem musela projet a nechápala jsem. Tolik zničených domů a nikdo za to nenese vinu,“ poznamenala Adriana.

Feťáci a pijani

V souvislosti s Janovem si zastupitelstvo během svého zasedání vyslechlo během diskuze občanů stížnosti dvou žen, které upozornily na problém s bezpečností v ulicích Mostecká a Čapkova nedaleko nádraží. „Na dětském hřišti v ulici Mostecká máme feťáky a dospělé, kteří tam chodí pít. Jezdí k nám janovští spoluobčané a ničí nám to tam. Když se ozveme, tak nás napadají,“ uvedla jedna z žen. Podobně vypovídala její kamarádka, které u domů vadí i bezdomovci od nádraží. „Mám postiženou dceru a není fakt sranda ji pustit samotnou ven, i když ji mám dohledem,“ popsala své starosti.

Podle velitele městské policie Martina Kliky se strážníci lokalitou zabývají. „Zrovna dneska jsem úkoloval hlídky, aby odtud vytlačily bezdomovce,“ řekl. Snížený pocit bezpečí strážníci už dříve zaznamenali ve středu města, například v zámeckém parku či ulici Vodní. „Problém je, že do centra města dojíždějí janovské děti. Je to i počasím,“ uvedl Klika.

Demolice paneláku v ulici Gluckova v červenci.Zdroj: Město Litvínov

Podle něj se hlídky častěji střetávají také s lidmi závislými na drogách. „Reagujeme na to pořád a poznatky předáváme Policii ČR,“ sdělil velitel. Zároveň upozornil, že pokud dospělí jen sedí na hřišti, nelze je vykázat. To by museli kouřit, pít alkohol nebo jinak narušovat veřejný pořádek. Nápad žen, aby strážníci chodili na kontroly v civilu, a přestupci je tak neviděli přicházet, Klika odmítl s tím, že hlídky musejí sloužit v uniformě a že to platí i pro asistenty prevence kriminality. „Pomáhají nám kamerové systémy, které by se měly v budoucnu rozšiřovat. Chápu složitou situace, ale problematických lidí nám přibývá,“ dodal Klika.

Volby nadohled

Další diskuze občanů na radnici bude 15. září, kdy se koná poslední zasedání současného zastupitelstva. Pak budou komunální volby, při kterých voliči 23. a 24. září rozhodnou o novém složení tohoto orgánu v Litvínově. Jeho ustavující zasedání se plánuje na 13. nebo 20. října, kde se bude volit městská rada a starosta či starostka. O připravovaném rozpočtu města na rok 2023, včetně výdajů na bezpečnost a sociální práci, by měli politici hlasovat v novém složení 15. prosince.

V komunálních volbách v Litvínově se utká devět subjektů. Jsou to ANO, KSČM, Lepší Sever, Litvínov DO TOHO!, Sdružení LITVÍNOVÁCI, SNK Evropští demokraté, SPOLU, Starostové a Nezávislí, SPD s podporou Trikolory. Post starostky chce obhájit Kamila Bláhová. Kandidují i bývalí starostové Daniel Volák a Milan Šťovíček.

Historie Janova

Kdysi to byla samostatná vesnice u Litvínova, v 19. století proslulá ovocnými sady, výstavbou vil a zázemím pro rekreaci. Po zbourání velké části starých domů vzniklo na přelomu 70. a 80. let minulého století panelové sídliště. Nyní má Janov zhruba 4 500 obyvatel a je považován za největší sociálně vyloučenou lokalitu v ČR. Na sídlišti je třicítka paneláků, z toho dva jsou zbourané. Opuštěná je desítka domů. Hlavními problémy jsou devastace bytového fondu a extrémní migrace. Zadlužené domy byly odpojovány od tepla a teplé vody. Struktura vlastnictví a správy domů zůstává po privatizaci složitá, proměnlivá a nepřehledná. V roce 2008 čelil Janov pokusu o protiromský pogrom, který skončil střetem demonstrantů s policií.