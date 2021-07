Litvínovská radnice vyhlásila veřejné zakázky na demolice dvou opuštěných paneláků v Janově. Celkové náklady se odhadují na víc než 100 milionů korun. Město chce získat dotace od státu.

Sídliště Janov | Foto: Deník / Martin Vokurka

Přípravné práce by mohly začít ještě letos. Firmy mají podávat nabídky do poloviny srpna. Vyplývá to ze zadávací dokumentace zveřejněné na portálu veřejných zakázek. Jedná se o bytový dům v ulici Hamerská (č.p. 277-282) a o bytový dům v ulici Gluckova (č.p. 238-246).