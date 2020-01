Petrovi je 34 let a v Janově bydlí od dětství. Doufal, že v něm budou šťastné i jeho děti, ale mýlil se. „Je to katastrofa!“ řekl. Kvůli spekulantům opustil vylidňovaný zadlužený panelák v „ulici duchů“ a koupil byt na okraji sídliště u lesa, aby měla rodina klid. Teď jim jde ale doma o život. Před dvěma týdny mu cizí parta málem přizabila desetiletou dceru.

„Bylo půl desáté večer, spala v pokoji, když k ní přes okno přiletěl velký kámen,“ svěřil se otec. Obvinil partu školáků, která se za tmy toulá ulicemi. Podle něj stačilo málo a dceru vážně zranili. Policie incident potvrdila. „Zabýváme se tím,“ sdělila policejní mluvčí Ludmila Světláková. Věk pachatelů nekomentovala. „Podezření prověřujeme,“ uvedla.

Řešení v nedohlednu

Petrův příběh je jeden z mnoha. Ukazují, jak zoufalá je situace v největší sociálně vyloučené lokalitě v ČR navzdory snahám úřadů zajistit bezpečnost a důstojné bydlení. Premiér Andrej Babiš ten podivný neklid v tichých ulicích při čtvrteční návštěvě Janova vycítil. Přiznal, že je nervózní z toho, jak pomalu se řeší sociální problémy. Není spokojen s výsledky meziresortního kulatého stolu, který řeší se samosprávami takzvaných 15 bodů proti obchodování s chudobou.

„Bohužel to není centrálně uchopeno. Uplynulo dost času, ale body nejsou plněny tak, jak se očekávalo,“ zmínil. Babiš věří, že pomůžou například nová opatření na ministerstvu pro místní rozvoj, které má od ledna na starosti sociální začleňování. Přislíbil i legislativní pomoc, aby nepřibývalo vybydlených domů odpojených kvůli dluhům od sítí.

„Musíme najít řešení, jak donutit vlastníky bytů v rámci SVJ, aby si plnili své povinnosti,“ sdělil po jednání v nízkoprahovém centru Jaklík.

Chystá se demolice

Premiér byl v Janově potřetí. Od minulé návštěvy město vykoupilo čtyři prázdné paneláky a chystá demolice. Na domy s prázdnými soukromými byty radnice sáhnout nemůže. Řada jich navíc patří cizincům, kteří žijí mimo ČR a nejsou k zastižení. „Je to neřešitelný problém,“ povzdechla si starostka Litvínova Kamila Bláhová. „Musíme něco vymyslet,“ nedal se Babiš, když procházeli zpustlou ulicí Gluckova.

„Je to krásné!“ prohlásila překvapená skupinka místních žen, když spatřily premiéra v elegantním kabátu před torzem paneláku. Chtěly si ho vyfotit, ale ochranka je k němu nepustila. Jedna Janovanka si udělala alespoň společné selfíčko z 30 metrů. „Je toho dost, co tady zlepšovat,“ sdělila v hloučku seniorka. Ženy by raději paneláky nechaly opravit, ne zbourat. „Byla by jich škoda, když tolik lidí nemá kde bydlet,“ dodaly.

Zastupitel a člen Osadního výboru Janov Petr Bucha bydlí na sídlišti 30 let a demolice opuštěných domů podporuje. „Musí pryč, stahují se nám tam živly,“ nechal se slyšet. Po setkání s premiérem je větším optimistou. „Asi se blýská na lepší časy. Dneska se už pan premiér rozčílil,“ řekl Bucha. Než ale přijdou očekávané změny, bude si muset město poradit s každodenní realitou. „Není tu dne ani hodiny, kdy by se tu něco nestalo,“ popsal stav věcí Bucha.

Poblíž místa, kterým Babiš procházel, se stal necelý den předtím další incident. Dva muži tam napadli odpoledne jiného muže, který napomenul skupinku hádajících se dětí, a zranili ho. „Zatím to vyšetřujeme jako přestupek proti občanskému soužití,“ sdělila policejní mluvčí. Nelze vyloučit tvrdší postih. Policie čeká na stanovení rozsahu zranění.

Petra, kterému potulní vrhači kamenů vyděsili dceru, situace v Janově deptá. „Někteří lidé tu žijí jako zvířata, ale chce to nejprve udělat pořádek s těmi, co pronajímají byty. Jezdí sem v autech za miliony, vybírají nájmy přes okýnko, ale neplatí za služby a domy zadlužují. Vláda by je měla trestat,“ řekl.

Spekulanti podle něj vydělávají na úkor nájemníků a státu a jejich byty jsou mnohdy napsané na bílé koně. Zná prý několik lidí, co byli tak hloupí, že si nechali na sebe zapsat zadlužené byty, ale nájmy kasírují jiní. Prázdné paneláky by zboural. Opravu Janova odhadl na miliardu. „Lidi, které jsem tu znal, už tu dávno nejsou,“ dodal smutně, když pozoroval příjezd Babišovy ochranky.