Věří, že svět, pro který vychováváme naše děti, bude potřebovat, aby ovládaly dvě důležité empatie. Tou první je podle Jany Jungmannové schopnost rozumět sobě, pocitům svým i druhých, schopnost komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Druhou empatií je pak schopnost orientovat se v systémech, algoritmech, umět je číst, používat a inovovat. „Tak se snažím vychovávat i své dvě dcery,“ říká.

Jste odbornicí na teorii výtvarné výchovy, ale na Mostecku vládne názor, že děti by se měly stát hlavně techniky. K čemu je pak výtvarno dobré?

Díky svým odbornostem vím, že oba zdánlivě oddělené světy vědy a umění jsou spojité nádoby. V současné době sama školím učitele s výjezdem Matematika a tvorba v rámci aktivit pro rozvoj matematické gramotnosti Ústeckého kraje, tudíž je zřejmé, že by se neměly oba obory vzájemně vylučovat, ale naopak metodami a vzdělávacími strategiemi obohatit. Cílem je vychovat a vzdělat kreativní mladé lidi, kteří se v budoucnu uplatní a budou schopni úspěšně své obory inovovat, nacházet nová, lepší řešení. Chce to celistvé pevné bytosti.

Mají tedy základní umělecké školy budoucnost?

Samozřejmě. Jsou dalším prostředím pro kreativní lidi, které tu máme. Posouvají limity, na které není ve všeobecném vzdělávacím systému tolik času. Víc pracují s individualitou, je na to ve škole prostě čas. Velký potenciál „zušek“ pak cítím i v komunitním charakteru.

Až stav nouze skončí, v čem budete na ZUŠ Moskevská pokračovat? A chystáte něco nového?

Naše škola na Moskevské je charakteristická svou velkou výstavní síní a v ní budou probíhat plánované aktivity stran výstav, tanečních a divadelních vystoupení našich absolventů. Novou záležitostí pro tento školní rok je pak cyklus aktivit, workshopů pro rodiče s dětmi, i pro ty, které do naší školy jinak nezavítají. Musím říct, že je to moc fajn. Máme tak možnost pobýt společně a podpořit přirozené tvoření dětí se svými rodiči, popovídat si všichni dohromady. Pro tento školní rok ještě plánujeme workshop taneční pod širým nebem a workshop divadelní.

Zavřené jsou divadlo, kino, muzeum, galerie Bunkr, kulturní kavárna The Most café a další společenská centra. Jak vidíte budoucnost kultury v Mostě?

Dobře, nevnímám tento čas jako začátek nějakého konce. Naopak si myslím, že bude větší potřeba nás všech udržet aktivity tohoto typu. Možná si teď intenzivněji uvědomujeme, jak nám chybí. A taky samozřejmě doufám, že jim tuhle neplánovanou pauzu náležitě jako návštěvníci vynahradíme.

Jak zvládáte stav nouze vy osobně? Nechybí vám kontakt s žáky?

Stýská se mi.

Jak tahle doba ovlivňuje váš spolek? Bude v květnu u kulturního domu Repre ekologický festival Recykult, kde se měla veřejnost učit sázet stromy?

Samozřejmě jako ostatní, kdo pořádá aktivity pro veřejnost, i nás omezení zasáhla ve smyslu zrušených akcí. Na polovinu března jsme měli naplánovanou akci Architektonická srdce Mostu, která měla skrze odborníky z řad umělců, historiků a architektů představit klíčové skvosty mostecké architektury. Další akcí je pak právě Recykult, který již po třetí pořádáme s Liškou mazanou, The Most café a Woodmaid, a pro tento rok má podtitul Recykult sází les. Společně jsme se dohodli, že akci přesuneme na konec léta, v současné době domlouváme vše potřebné. Most potřebuje „sázet les“ a my jsme si toho plně vědomi.

Loňský první ročník Recykultu u Repre měl velký úspěch a jindy opuštěné prostranství se zaplnilo hlavně rodinami s dětmi. Překvapil vás ten zájem? A proč podle vás přišlo tolik lidí?

Velmi mile překvapil a hlavně ujistil v tom, že podpora místní kultury, komunit, spolupráce místních institucí společně se zajímavou myšlenkou má smysl. My už jsme z nultého ročníku tušili, že to má opodstatnění pořádat takové akce, jen prostě nezafungovalo počasí, ale loni to všechno zaklaplo. Lidé v Mostě stojí o to se dovídat nové věci, chtějí se setkávat a společně napříč generacemi trávit čas i právě v centru města. Naším cílem je „osídlit“ centrum města, podporovat místní komunity a propojovat je s aktivitami a možnostmi institucí, které zřizuje samospráva města a v neposlední řadě otevírat ekologická témata, která se nás citelně dotýkají. Akce má také svůj charitativní rozměr, každý rok vždy podpoříme někoho, kdo to potřebuje a já jsem velmi ráda za to, že se opět stává pomoc druhým přirozenou součástí našeho bytí.

Od vzniku vašeho spolku uplynul jeden rok. Co vás vedlo k jeho založení?

Veřejná kulturní iniciativa Most (VKIM) vznikla a má za cíl vytvořit platformu, rozhraní, které skrze své aktivity a příznivce umí zřetelně komunikovat adekvátní postoje, umí být partnerem v diskusi, zprostředkovávat jiný úhel pohledu skrze kulturu, umění a vzdělávání. Iniciativa je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem aktivní účasti na kulturním a vzdělávacím regionálním rozvoji na Mostecku. V současné době jsme oficiálními partnery některých projektů městské samosprávy (Znovuzrození parku Střed, vyhlášení arch. soutěže na veřejný prostor třídy Budovatelů Budovatelka.cz ) i realizátory uměleckých aktivit podporovaných grantovou politikou Ministerstva kultury (vedení galerie Bunkr), spoluorganizátory rodinného festivalu Recykult.

Znamená to, že v Mostě není moc kultury?

Nemyslím si. V Mostě je plno zajímavých a schopných lidí, kteří chtějí na kultuře aktivně participovat, vystavují, hrají, dělají divadlo. Samozřejmě za tím vším stojí hrstka aktivních tahounů, kteří to s Mostem nevzdávají a cítí, že potenciál tu je. Zajímavým prostorem se tak Most stává i pro přespolní.

Kolik má spolek členů a kolik skalních příznivců?

Jsme tři zakládající členové a na sebe máme navázané odborníky z řad umělců, pedagogů, architektů. Oslovujeme další odborníky, jsme otevření.

Na co chcete v budoucnu zaměřit?

Naším cílem je dialog a spolupráce s odborníky.

Před pár lety se lidé v Mostě ve veřejném prostoru moc neangažovali. Proč se to podle vás změnilo?

Česká společnost se postupně učí aktivně angažovat v oblastech, které se jí dotýkají, do Mostu to možná dorazilo o chlup déle. Mohu to jen hodnotit skrze sebe. Mne samotnou veřejný prostor začal více zajímat v momentě, kdy jsem se do Mostu vrátila a v něm jsem pak přestala vnímat primárně sebe a začala v něm vidět i své děti.

Pomáhala jste oživovat zájem veřejnosti o park Střed. Architektonická soutěž na jeho obnovu už má vítěze. Jste ráda, že to takhle dopadlo a park se změní?

Jako VKIM stále ještě pomáháme a budeme spolupracovat dál, akce je na začátku. Park dostane svou podobu, musí si najít i své místo v srdci lidí v Mostě. K tomu všemu celá agenda kolem parku maximálně napomáhá, a to je moc dobře. A ano, jsem moc ráda.

Mnozí lidé mají obavu, že vylepšený park Střed nevydrží být dlouho hezký kvůli vandalům. Jak se tomu dá zabránit?

Být v něm. Navštěvovat ho, trávit v něm svůj čas. Cesta, kterou bylo potřeba urazit k soutěži a vítězi vedla právě skrze tyto obavy a hledání řešení, jaká zázemí má park nabídnout, co lidé chtějí, aby v něm byli rádi.

Možná je problém v tom, že dost lidí nepovažuje Most za hezké město, nemá k němu vztah a neváží si ho. Jak na Most nazíráte vy?

Most svoje problémy má, to netřeba zastírat. Obecně člověk má rád taková místa, ke kterým ho vážou silné pozitivní emoce, a to v Mostě mám. Byla bych ráda, pokud by se nám podařilo právě skrze ty příjemné emoce, radost ze společného sdílení venku, najít vztah k novému Mostu, netruchlit po tom starém. Současný Most je architektonickým skvostem a je třeba se tím vážně zabývat.

Patřila jste k prvním lidem, kteří kritizovali přípravu rekonstrukce Repre bez architektonické soutěže. Změnila jste názor?

Ne, nezměnila. Po zkušenosti s aktivitami kolem přípravy architektonické soutěže na park Střed ještě více vnímám, o co všechno jsme díky tomuto odmítnutí přišli. Rekonstrukce tak architektonicky významné budovy, jakým Repre bezesporu je, a hledání její nové role v kontextu současných požadavků na kulturní domy, rozhodně není téma pro polovičaté řešení. Potenciál, který architektonické soutěže mají, se dal využít ve prospěch Mostečanů i města samotného. Příprava soutěže, která spočívá v participaci s veřejností, pojmenování jejích požadavků a následná zpracování renomovanými architektonickými týmy do podoby, která městu sluší a plně jej respektuje v celé jeho šíři, tu nejsou. Je tu v tuto chvíli jedno nerespektující řešení, otázky jsou nezodpovězeny. Je pak samozřejmě pochopitelné, že to vede k angažovaným aktivitám, které bojují.

A co říkáte chystané proměně Budovatelky? Věříte tomu, že centrum bude příjemnější?

Věřím a doufám, že tady se ten participační potenciál uchopí. Je nutné vyžadovat spolupráci.

Představte si, že je rok 2121. Jak bude Most vypadat?

Jsem optimistka.

Jana Jungmannová

• Je jí 40 let, rodačka z Mostu. Vystudovala učitelství matematiky a výtvarné výchovy na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.

• V současné době se věnuje oběma oborům jako zástupkyně ředitele Základní umělecké školy Moskevská v Mostě a jako členka expertního týmu rozvoje matematické gramotnosti pro Ústecký kraj.

• V roce 2019 spoluzaložila spolek Veřejná kulturní iniciativa Most.

• Její velkou zálibou je ilustrovat knížky, ať už jsou to učebnice matematiky či třeba morální výchovy.