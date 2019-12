Proč by měli mladí lidé v Mostě zůstávat?

Na tuto otázku se neustále ptám i sám sebe. Podle mě kvůli potenciálu, který v sobě Most má. Já i plno dalších se ho snažíme využít a ukázat lidem, že Most není mrtvý. Fandím všem mladým, aby vyjeli kamkoliv klidně na pár let nasbírat zkušenosti, ale je fajn se zase vrátit. Je tu i dost možností k podnikání díky malé konkurenci, levné bydlení i pracovní nabídky.

Jaká je přesně funkce Rotaract klubu?

Je to skupina lidí, kteří chtějí pomáhat ostatním. Je trochu složité to popsat. Zkrátka se schází skupina lidí různých profesí, kteří dohromady dokáží konat dobro.

Jak to všechno vzniklo?

Klub založil můj bratr s kamarády. Později jsem se přidal i já a další. Nyní bychom rádi vybudovali další generaci, takže vítáme každého člena, kterému není Most lhostejný.

Jak se přihlásit?

Stačí napsat komukoliv z nás, přijít na naši schůzku a rozhodnout se, jestli se vám tam líbí, nebo ne. Když se budete chtít zapojit a pomáhat, nemusíte být nutně členem, ale je to fajn. Není povinná docházka, cílem je se sejít s dalšími lidmi a navzájem se povzbudit. Můžete poznat nové lidi a zároveň se sebezlepšit. V organizaci jsou různé posty jako prezident nebo sekretář, které se obměňují každý rok. Každý má možnost si vyzkoušet být lídrem skupiny nebo zastávat jinou funkci.

Pořádáte také výměny studentů?

Rotary považuje výměnu mládeže za svoji vlajkovou loď a nabízí různé programy. V Mostě již byl Mexičan, Brazilec a Američanka, kteří žili v rodinách. Můj mladší bratr byl zase na měsíc v Japonsku. Pak jsou tu tématické dvoutýdenní kempy, kde se sjedou lidé z celého světa. Já byl v Holandsku na kempu zaměřeném na kulturu, ve Finsku na přírodním. Tohle se většinou týká žáků do osmnácti let, ale jsou i nové programy pro vysokoškoláky. Díky tomu jsem byl v Indii.

S rodinou opravujete budovu kasáren. Co se vám na ní líbí nejvíce?

Líbí se mi kouzlo a jedinečnost, kterou v sobě areál má, jelikož v Mostě není moc historických budov, proto má smysl ji opravit. Líbí se mi vdechovat život do starých budov. Paradoxem je, že všichni brečí, jak byl starý Most krásný, ale poslední desítky historických budov je nechávají chladnými a neřeší se jejich současný stav a podoba.

Jaké s ní máte plány?

Střetávají se dva zájmy: ekonomický, aby se budova dokázala uživit, a ten, že ji chceme otevřít veřejnosti. Ze studia v Praze jsem byl zvyklý na to, jak to všude žije, ale tady upřímně máme co dohánět, na čemž se již pracuje.

Na co a kdy se můžeme konkrétně těšit?

Bude tam velký multifunkční sál, restaurace, možná kavárna a místnost na jógu. Už tři roky říkám, že bude hotovo za dva, takže stále nemáme konkrétní termín.

Kde berete inspiraci?

Mým koníčkem je architektura, cestování a získávání informací ze světa. Díky videům na internetu Adama Gebriana jsem získal vztah k místům, která jsou otevřená pro veřejnost. Inspirace mi vyplývá postupně, časem.

Vyrábíte stále betonové motýlky?

Je to jedna z mých vedlejších činností. Firma i eshop stále běží, ale už se tomu nevěnuji tolik, kolik bych měl.

Jak vás to napadlo?

Když jsem studoval na ČVUT, tak jsem chtěl dát kamarádům nějaký dárek k Vánocům, ale nechtěl jsem nic kupovat. Řekl jsem si, že spojím své diplomkové téma beton s designem a módou, o které se zajímám a s inspirací u dřevěných motýlků jsem zkusil vyrobit betonové. Všem se to líbilo, tak jsem je pak nabídl přímo ČVUT, která je využila jako merch a už to bylo.

Díky motýlkům s vámi byla natočena i reportáž do televize. Jaké to bylo?

Natáčení bylo pohodové a proběhlo asi rok před odvysíláním reportáže v České televizi. Překvapivě se poté spustila obrovská vlna zájmu, kterou se mi nikdy nepodařilo získat ani placenými reklamami na internetu.

Zkušenost s natáčením už jste tedy měl. Proč jste pak nebyl tváří propagačního videa na naše město The most honest guide vy, ale manželka?

Ona má výbornou angličtinu a podle mě je fotogeničtější než já. Další důvod byl ten, že koktám a mluvím rychle, takže se zkrátka hodila o dost víc. A taky byla ráda, protože si užívala výměnu oblečků.

Co děláte ve volném čase?

Poslední dobou nemám vlastně žádný, jelikož mám ještě o pár aktivit více, než jsem dosud zmínil. Rád sportuju, cestuju, fotím a piju dobrou kávu, na což teď ale popravdě vůbec nezbývá čas.

Kde jste ochutnal nejlepší kávu?

V Japonsku, kde jsem byl se ženou na svatební cestě. Ale nejlepší káva je dost subjektivní pojem, stejně jako je tomu u piva nebo vína.

Proč se přes veškeré cestování stále vracíte do Mostu?

Kvůli rodině, firmě a patriotství. Ač je Most jaký je, tak je akorát velký, má hezkou přírodu a zajímavou minulost. Naopak možná proto, že tolik cestuju, si uvědomuji, co vše tu máme. Jak už jsem říkal, vidím tu potenciál a to mě tu drží a nutí se snažit město ještě trochu zlepšit.

Je nějaké město, které vám Most připomíná?

Most má svou specifickou historii, přírodu kolem i sociální strukturu, takže musím přiznat, že jsem žádné podobné ještě nenašel. Vzdáleně blízké mu může být Hiroshima, která vyrostla jako Fénix z popelu po zničení atomovou bombou. Byl jsem tam zrovna v době konání baseballového zápasu a byl jsem nadšen z toho, jak po městě hrdě chodily stovky či tisíce lidí s dresem jejich místního týmu. Podobnou hrdost bychom potřebovali i my v Mostě. Nechci samozřejmě dávat na stejnou rovinu zbourání Mostu a tragédii v Hiroshimě, ale my v podstatě také rosteme z popelu.

Při studiu na ČVUT jste vyrazil na semestr do Norska. Proč tam?

Mám rád přírodu a chtěl jsem někam vyjet, takže to byla ideální volba. Vzal jsem si s sebou spacák, stan a většinu volného času z mého půlročního pobytu jsem cestoval po střední části Norska. Když jsem udělal do školy vše, co jsem musel, tak šla trochu stranou a cestování se stalo tím hlavním.

Jaký je rozdíl?

Rozložení na přednášky a cvičení bylo stejné, ale tam bylo více individuality. U nás cvičení vede učitel podobně jako přednášku, v Norsku je to ale jen příležitost na konzultaci s učitelem. Byl tam jiný zkouškový režim, kdy v Česku jsem měl na zkoušku tři pokusy, tam jen jeden a termín byl známý dlouho dopředu. Bylo zvláštní, že zkouška trvala čtyři hodiny a konala se v městské sportovní hale, která byla rozčleněná na tři části, z nichž v každé byly různé předměty kvůli anonymitě. Dohlíželo na nás asi deset lidí, abychom nemohli podvádět a byly povolené jen konkrétní typy kalkulaček. Psalo se na oficiální papíry a vše bylo dost kontrolované, ale obtížnost byla podobná.

Pracujete jako research assistant. Co to obnáší?

Popravdě má oficiální pozice je doktorand na ČVUT, kde ještě dělám doktorské studium a jednou týdně jezdím do Prahy, kde pracuji na své disertační práci, jejímž tématem je ve zkratce opět speciální beton.

Vždy se ptám na životní cíle. Jaký je ten váš?

Být šťastný. Dělám vše proto, abych byl. Možná je i ta má rozlítanost způsob k tomu, abych byl. Při brigádách při studiu na vysoké škole jsem si totiž uvědomil, že bych nemohl dělat jen jednu stálou práci každý den, protože by mě to asi nebavilo a tím pádem bych nebyl šťastný.

Jan Machovec

• Mostecký patriot, člen Rotaract klubu.

• Učitel na průmyslové škole v Duchcově.

• K jeho zálibám patří mimo jiné sport, cestování, focení, pití dobré kávy a také architektura.

Autor: Eliška Ratiborská