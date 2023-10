Spolek si objednávají i různé organizace, které chtějí zpestřit zábavu pro lidi a týká se to historie. Patří k nim třeba regionální neziskovky či hasičské sbory, které slaví výročí a příznivce armády zvou do doprovodného programu. Někdy mívá spolek frmol. Nedávno v jeden den dělal akci pro lékařskou fakultu v Praze a druhý den se jeho členové účastnili natáčení, při němž byli v rolích vojáků z období ruské invaze do Československa. „Bude to hraný film, jehož děj začíná kolem roku 1968 a končí v roce 1970. Víc zatím nemůžu říct,“ řekl Krajník.

K vojenské historii se dostal jako školák, když chodil s tátou pomáhat jednomu známému, který měl starou techniku a potřeboval pomoct s opravami. Postupně se z toho stal koníček, který vyústil v založení spolku. Jan Krajník mu věnuje dost svého volného času, i když nemá zrovna snadné povolání. Pracuje jako zdravotní sestra v Praze, kam dojíždí skoro každý den. S označením zdravotní sestra nemá jako muž problém. „Oficiálně se tomu říká diplomovaný ošetřovatel, ale ono se to potom plete s ošetřovatelem, který je sanitářem, což byl dřív lapiduch. Takže pacienti většinou zpočátku tápou a když mi řeknou sestři, tak se omluví. Někteří mě oslovují „pane doktore“, a tak jim vždycky říkám, že nejsem doktor, ale sestra,“ sdělil Krajník, absolvent zdravotnické školy v Mostě. V ročníku byli celkem čtyři kluci a k maturitě došli tři. On hned po škole nastoupil do Prahy. Původně uvažoval o profesi hasiče, ale nechtěl dojíždět do školy v Chomutově.

Do práce to má teď přes hodinu cesty autem, a nelituje, přestože jeho koníček a profese na sebe někdy rychle navazují. „Včera jsem měl třeba denní a dneska mám noční. Takže ve čtyři odpoledne to tady sbalím a odvezu to domů a jedu na noční,“ sdělil ve vojenské uniformě na akci v Louce u Litvínova, kde spolek představil svou činnost při oslavě 130 let od založení místního nádraží.

Podle Krajníka se spolková činnost v odvětví vojenské historie dá pořád rozvíjet. Jednou z met je klubovna ve vlastních prostorách, aby spolek nemusel platit nájem. Vytvoření muzea je zatím spíše pouhou líbivou představou, protože to by podle předsedy spolku byla starost na plný úvazek.