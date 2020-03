V seriálu Jak jsme žili na Mostecku přinášíme archivní snímky z obcí Mostecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

V dnešní části našeho seriálu Jak jsme žili na Mostecku se podíváme na dopravní nehodu, ke které došlo 23. října roku 1960 v noci. Při ní se střetlo osobní auto značky Mercedes s motocyklem, a to o 22.15 hodin na rovném úseku okresní silnice Most – Litvínov.

V místě zastávky rychlodráhy U koupaliště. Z fotodokumentace vyplývá, že jeden z řidičů, a to ten, který řídil auto, musel jet v protisměru. Proti jedoucí motocyklista, který při nehodě utrpěl zranění a byl převeze sanitou do nemocnice, totiž do auta narazil z pravé strany. Vůz, jak ukazují fotografie měl poškozený pravý přední blatník. Úsek silnice, kde se nehoda stala, byl rovný a bylo nepravděpodobné, že by auto někam odbočovalo.

Příště si připomeneme tragickou nehodu v Litvínově.

