V seriálu Jak jsme žili na Mostecku přinášíme archivní snímky z obcí Mostecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Nebyl to apríl! Dnešní díl našeho zajímavého a unikátního seriálu věnujeme události z 1. dubna roku 1966.

Jedná se o dopravní nehodu, k níž došlo na silnici z Litvínova do Záluží, na odbočce k tehdejšího hlubinnému dolu Vítězný únor. Srazil se zde nákladní automobil Praga V3S a motocykl ČZ 175 ccm. Ke střetu došlo při odbočování nákladního auta směrem k dolu. Motocyklista se jej zrovna v době, kdy začal odbočovat, asi snažil předjet a došlo ke srážce. Ze spisu a fotodokumentace není patrno, že by byl při nehodě někdo zraněn.

Příště se podíváme na noční nehodu u Mostu z roku 1960.

