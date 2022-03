„Smysl to má, protože sem chodí dost lidí. I já bych si tu ráda někdy umyla ruce nebo si dala teplou kávu. Tradiční občerstvení a toalety tu zkrátka chybí,“ sdělila 67letá Jana, která do Funparku chodí pravidelně s vnoučaty a v březnu využívají v areálu volně přístupná dětská hřiště. „Je to tady pěkné a jezdí sem i lidé z jiných měst. Občas se nás ptají, jak se sem dostanou,“ dodala seniorka.

Místo raket a sirén čeština a ekonomie. Po útěku z války už Daria chodí do školy

Město Funpark zprovoznilo v létě 2019, kdy jím prošlo čtyřicet tisíc návštěvníků, a nyní vyhlásí veřejnou zakázku na vybudování nového objektu občerstvení, včetně sociálního zařízení. „Objekt bude jednopodlažní, s plochou střechou, výraznými dřevěnými rámy a dřevěným fošnovým obkladem,“ informovala mluvčí radnice Klára Vydrová.

Tato zakázka je součástí schváleného jarního balíčku stavebních akcí, které mají město zvelebit. Jsou mezi nimi také chystané tendry na výstavbu provozoven občerstvení v rekreačních areálech Matylda a jezero Most.

Několik zakázek už radnice vyhlásila. Firmy mohou soutěžit například o stavební úpravy mateřské školy v ulici Růžová, kde vzniknou nové třídy a kapacita mateřinky se tím navýší o celkem 35 dětí. Pracovat se bude ve třech podlažích, kde je zázemí školky a prostor bez využití. Současné třídy sídlí ve vedlejším pavilonu.

Překvapení v Mostě: Sobotní trh byl u Kosmosu, ne na 2. náměstí

Kromě toho běží výběrové řízení na stavební úpravy ve Vtelně, kde se rozšíří silnice a vznikne autobusová zastávka s točnou. Na portálu zakázek by se měla brzy objevit také poptávka po vybudování nových parkovacích míst v ulici Jana Palacha, rozšíření veřejného osvětlení na Benediktu nebo umístění šesti stanovišť polopodzemních kontejnerů a ploch pro velkokapacitní kontejnery na odpad v ulici Česká na sídlišti Výsluní.

Na jarní stavební práce se připravuje i město Litvínov. Opravou projde například silnice v ulici Jiráskova, kde zmizí výtluky. Veřejná zakázka už byla vyhlášena. „Její vítěz by měl podle harmonogramu začít s pracemi v květnu,“ sdělila mluvčí radnice Jitka Pavlíková. Stavaři odfrézují starý povrch, odstraní žulové kostky a vymění betonové obruby. Jedná se o víc než stometrový úsek od kruhového objezdu s ulicí Vinohradská ke křižovatce s ulicemi Tržní a Smetanova.

Uprchlická vlna zpomaluje, míní Fiala. Česko bude žádat o unijní pomoc

Dopravou se budou zabývat i zastupitelé Litvínova. Ve čtvrtek 31. března by měli rozhodnout o zahájení projektové přípravy na vybudování nového parkoviště za víc než 16 milionů korun. Jde o lokalitu Osada, kde je dlouhodobě nedostatek parkovacích míst. Projekt by se týkal oblasti u Koldomu, kde se hlavně během provozu letního koupaliště parkoviště rychle plní na úkor místních obyvatel.

Vznik záchytného parkoviště v této lokalitě doporučuje plán udržitelné městské mobility, který zastupitelstvo schválilo v roce 2018. „Vzniklo několik návrhů úpravy parkovacích ploch v okolí Koldomu. Největší přínos v poměru k vynaloženým investicím představuje vybudování nového parkoviště naproti Koldomu. Studie řeší i nové zastávky pro MHD,“ upozornila vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje Michaela Sloviaková.