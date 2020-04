“Lidé nedokáží žít stále ve strachu. Pokud se neuvolní pravidla, dojde zákonitě k občanské neposlušnosti,” říká v rozhovoru Jan Cee.

Na co myslí infektolog, když vidí pusté ulice, lidi v rouškách a zdravotníky v pohotovosti?

Různé epidemie probíhají, co lidstvo pamatuje. Namátkou – je známo, že dobytí Ameriky bylo z větší míry způsobeno zavlečenými nemocemi z Evropy. Méně se ví, že Kolumbovi vojáci zavlekli do Evropy syfilidu. V panenském imunitním pozadí evropské populace probíhala jako žlutá nemoc. Nakažení zežloutli a zemřeli. Za první světové války více lidí zemřelo na úplavici než na střelné poranění a v roce 1920, v poválečně oslabené populaci, si španělská chřipka vyžádala 20 milionů obětí. Takto bych mohl pokračovat dlouho.

A co dnešní koronavirus?

Ano, je zde další epidemie. Nikdo ale nepochybuje, že dojde k promoření populace, vytvoření imunitního pozadí a lidstvo jako celek opět přežije. Takzvaná evropská kultura považuje ale ztráty na životech za nepřijatelné. Jako infektologovi se mně jeví daleko přijatelnější nizozemský model – lidé ve věku nad 60 let uzavřeni doma, zbytek populace dosáhne 60% až 70% promoření, vytvoření imunity a tudíž pak již jen sporadický výskyt onemocnění i v seniorské populaci.

Jak se změnil od stavu nouze provoz vaší ordinace? S čím teď za vámi chodí pacienti?

Do ordinace chodí stejné spektrum pacientů jako dříve, pouze ve výrazně menším množství. Spoustu věcí řeším konzultacemi po telefonu či internetu. Co jde odložit, hlavně potíže trvající delší dobu, přesouváme až po uvolnění současných opatření. Víceméně řeším akutně vzniklé záležitosti.

Počet lidi s onemocněním Covid-19 stoupá i na Mostecku. Jaký tu odhadujete vývoj?

Mostecko s šířením nemoci bude stejné jako zbytek republiky. Nejen já vidím naději v dokončení účinných vakcín a plošné vakcinaci celé populace s postupem očkování od nejohroženějších skupin obyvatelstva.

Čelili jste někdy s kolegy infekci, která byla závažnější než Covid-19?

Například ebola s 80procentní smrtnostní či plicní mor se 100procentní smrtností, ale opět je to nutné posuzovat v kontextu geopolitickém. U nás již není prostor pro epidemické šíření těchto nemocí. Důvodem jsou znalosti šíření a následná účinná protiopatření či léky. Jedná se o pouze jedince s pozitivní epidemiologickou anamnézou.

Je něco, co vás nyní zneklidňuje?

Zneklidňují mne současná opatření. Lidé nedokáží žít stále ve strachu. Pokud se neuvolní pravidla, dojde zákonitě k občanské neposlušnosti. První riziko vidím nyní o Velikonocích, hlásí hezké počasí, lidé jsou zvyklí se navštěvovat. Vyhrožování vlády sankcemi vůči obyvatelstvu se mine účinkem.

Co je teď podle vás nejdůležitější?

Nejdůležitější je vyvinout účinnou očkovací látku a provedení plošné vakcinace.

Budeme čelil koronaviru každý rok, nebo prostě najednou zmizí?

Coronavirus bude dále součástí našeho života, ale již ne jako epidemie – věda a znalosti o viru vytvoří bariéry proti epidemickému šíření.

Jaká preventivní opatření byste zachoval nebo zavedl, až pandemie odezní a život se vrátí do normálu?

Preventivní opatření bych viděl v osvětě. Zákazů a příkazů z Bruselu a od vlády již bylo dost. Začnou se míjet účinkem.

Byl jste primářem infekčního oddělení v mostecké nemocnici. Budova oddělení je od roku 2007 prázdná a chátrá. Není to škoda, že v Mostě právě teď není toto zařízení funkční?

S úbytkem infekčních nemocí se těžko hledala náplň práce při 96 lůžkách. Nejprve došlo k zeštíhlování oddělení až na 30 lůžek a při ekonomickém tlaku nakonec došlo k uzávěru. Z podobných důvodů se rušila podobná oddělení i jinde v ČR. Bohužel náklady na udržování těchto zařízení jsou veliké a ekonomické tlaky protichůdné. Problém vidím ve ztrátě kvalifikovaných lékařů a sester, které mají protiepidemiologické opatření zažité takříkajíc v krvi. Proto dochází k šíření coronaviru v domovech pro seniory – zkrátka se poruší epidemiologické postupy. Jinak, co se týče mostecké nemocnice, při epidemii hepatitidy typu A z polských jahod v roce 1976, když nestačila kapacita infekční budovy, se v areálu uzavírala další oddělení a jejich provoz přecházel pod infekční režim. Toto lze v případě potřeby udělat i nyní - izolovat nejvyšší patro v nemocnici, které pojede v infekčním režimu.

MUDr. Jan Cee

Specializuje se na léčbu infekčních onemocnění. Ordinaci (jaterní a infekční poradna) má v ulici Moskevská v Mostě. Absolvoval Univerzitu Karlovu v Praze (1982), má atestaci z dětského lékařství a infekce (1986 a 1990). V roce 1995 byl stážistou na St Mary´s Hospital v Londýně a zástupcem a poté primářem infekčního oddělení v mostecké nemocnici. Je hlavním řešitelem několika studií virových hepatitid za město Most. Zabývá se také publikační a přednáškovou činností v oboru infekčních nemocí a cestovní medicíny. Je zastupitelem za Sdružení Mostečané Mostu.