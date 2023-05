Švédský výrobce a prodejce nábytku IKEA otevírá v Mostě nové výdejní místo pro zboží objednané přes internet v eshopu. Auto vám zboží přiveze skoro až pod nos.

IKEA otevírá nové výdejní místo v Mostě. Ilustrační foto | Foto: IKEA

V Mostě si budou moci zákazníci své objednávky vyzvedávat od června na parkovišti u S1 Center na adrese Chomutovská 1316 každou středu a neděli od 18 do 19 hodin. Nákladní vůz bude viditelně označen.

Poplatek za službu je odstupňován podle celkové ceny objednávky. Začíná na 99 Kč pro objednávky do 1500 Kč a maximální poplatek je 199 Kč u objednávek nad 3000 Kč. Ve srovnání s doručením přímo do bytu tak zákazníci při využití mobilního výdejního místa výrazně ušetří.

Zákazník, který si zboží objedná na webu prodejce a zvolí si službu Klikni a vyzvedni, má nově u rozměrnějších objednávek na výběr možnost vyzvednutí právě v Mostě.

„Zákazníkům prostřednictvím mobilního výdejního míst v Mostě chceme usnadnit nakupování v IKEA. Nabízíme jim další možnosti si vybrat, kde a kdy si mohou objednávky vyzvednout,” říká Jiří Kuča, ředitel obchodního domu IKEA Zličín, který bude výdejní místa zásobovat.

Kdy a za kolik



- Výdejní místo bude otevřeno dva dny v týdnu – ve středu a v neděli od 18 do 19 hodin.

- Cena za službu je stupňovaná. Začíná na 99 Kč pro objednávky do 1500 Kč a maximální poplatek je 199 Kč u objednávek nad 3000 Kč.

- Podle společnosti má být úspora oproti doručení přímo do bytu výrazná.

Zdroj: IKEA



Další informace o cenách a jiné podrobnosti najdete na webu ikea.cz.