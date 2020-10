"Úroda je velice dobrá, co se týče kvality i kvantity. Jsme spokojeni," sdělila Kateřina Kreisinger z Českého vinařství Chrámce, které má na okraji Mostu několik vinic. Sklizeň potrvá ještě dva týdny.

Plody vinné révy se sbírají poprvé v nouzovém stavu způsobeném epidemií koronaviru. Práce to ale neomezilo. Postup je stejný - venkovní ruční sběr s pomocí traktoru s valníkem. Vinařství nadále prodává burčák i víno z předchozích let. Výdejna v Chrámcích má otevřeno i o víkendu a burčák by měl být až do konce sklizně, tedy zhruba do 5. listopadu.