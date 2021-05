"NCOZ se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření a provádíme úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky," uvedla policie na Twitteru. Podle policejního mluvčího Daniela Vítka policie nebude komentovat konkrétní opatření v Ústeckém kraji. Podle informací Deníku by policisté měli v pátek 7. května na školky dohlížet, pokud se anonyma nepodaří do té doby vypátrat.

"Před chvílí mi volala policie, informaci jsem již předal do všech našich školek. Budeme prohlížet batohy, nebudeme nikoho pouštět do školky a nepůjdeme na základě doporučení ani na procházky nebo na zahradu," řekl ředitel děčínské školy na Máchově náměstí Martin Lána. Pod tuto školu spadají školky na Máchově náměstí a ve Vilsnici. Podle Lány situaci navíc komplikuje to, že se nyní konají zápisy do školek. "Všechny mateřské školy v Děčíně ihned přijaly bezpečnostní opatření," uvedl náměstek děčínského primátora pro školství Martin Pošta.

Zvýšený dohled nad školkami chystají bezpečnostní složky také na Šluknovsku. "Domluvili jsme se, že ve vesnicích okolo Varnsdorfu se o to postará policie a přímo ve Varnsdorfu to budou mít na starosti naši strážnici," uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda s tím, že varnsdorfská městská posílí pro zítra výkon služeb.

Vyhrocenou bezpečnostní situací se zabývají také v Teplicích. "Po informaci od policie o možném nebezpečí jsme měli videokonferenci s řediteli škol a domluvili se společně s policií na potřebných opatřeních," řekl náměstek teplického primátora Jiří Štábl, který má na starosti školství.

Vážně k možné hrozbě přistupují i v obcích na Ústecku, například v Tisé. "Ze školky nám dali vědět, abychom zvážili, zda zítra přivedeme děti do školky. Z Tisé pak policisté pokračovali do Libouchce a do Petrovic," řekla Deníku jedna z maminek, která vodí do školky v Tisé své dítě.

Varování dostala také školka v Liběšicích na Litoměřicku. "Varovali nás, abychom byli obezřetní především při přebírání nejrůznějších balíčků," přiblížil další opatření ředitel liběšické školy a školky Jan Táborský.