Oplocený areál s asfaltovým pláckem na míčové hry a s herními prvky pro menší děti byl jedním z pěti městských centrálních hřišť. Stál přes čtyři miliony korun a sloužil v letech 2010 až 2017. Pak ho radnice vyklidila a zavřela kvůli dlouhodobému poškozování vandaly, stížnostem na hluk a zhoršenému občanskému soužití. Deník zjistil, že zamýšlené parkoviště bude zřejmě vítanější.

Mají problém zaparkovat

„Za mě je to rozumný záměr. To hřiště je zrušené, protože zkrátka bylo tak často demolované, že nemělo cenu ho držet při životě,“ sdělil 37letý Jiří, který bydlí od narození v sousedním činžáku. Pokud se opuštěné hřiště předělá pro auta a doplní veřejným osvětlením, okolí to podle něj prospěje. „Večer se tu špatně parkuje. U domů je plno aut asi jako kdekoliv jinde v Mostě,“ dodal starousedlík. Podle něj bude při projektování parkoviště v hustší zástavbě důležité zvolit vhodnou příjezdovou trasu, aby nezabrala současná stání.

„Raději parkoviště než nic. Hřiště už tam bylo, a jak to dopadlo? Chodili tam feťáci, ne děti,“ uvedla 26letá maminka Nikola bydlící s rodinou v nedalekém bloku 97. „Kolem páté nemáme kde parkovat. Proto auto necháváme stát na druhé straně třídy Budovatelů nebo přímo u Kauflandu,“ dodala. Podle ní by nové parkoviště mělo být bez poplatku. „Kdyby ho využívali řidiči, kteří bydlí hned u hřiště, nemuseli by nechávat auta u nás a my bychom měli u domu víc místa,“ doplnila žena ze sousední ulice.

Most opraví další silnice, ale přednost začne dávat děravým chodníkům

Podobné potíže jsou i na opačné straně obytné zóny, kde jsou atraktivnější byty. „Tady je fakt o parkování boj. Večer přijedu z práce a nemám kam auto dát. Takže to nevyužívané hřiště bude alespoň k něčemu dobré,“ uvedl řidič v ulici Vladimíra Majakovského, kde mimo jiné sídlí městská policie.

Právě tu zmiňuje schválený městský rozpočet, který plánovaný zábor bývalého hřiště pro auta zdůvodňuje zvýšením „parkovací kapacity v sídelní jednotce Požatecká - sever v problematické lokalitě u sídla městské policie“. Městská policie potvrdila, že nedostatek parkovacích míst v uvedené lokalitě pozoruje a že nové parkoviště určitě pomůže. „V současné době spolupracujeme s magistrátem na celkovém řešení dopravy v klidu v Podžatecké čtvrti tak, aby došlo k dalšímu zvýšení kapacity parkovacích míst zejména pro místní obyvatele,“ sdělila mluvčí městské policie Veronika Loucká. Podle ní se prověřují také možnosti lepšího parkování v okolí sídla městské policie, aby bylo víc místa i pro auta pedagogů a studentů gymnázia, zaměstnance azylových domů a místních firem.

Strážníci se v této lokalitě setkávají s řadou dopravních přestupků souvisejících s parkováním. K těm nejčastějším patří stání v křižovatce a ve vzdálenosti pěti metrů od její hranice, nedovolené stání na chodníku, stání na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti pěti metrů před ním nebo nedodržení průjezdnosti při stání, kdy musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy.

Řádili tam vandalové

S centrálním hřištěm v ulici W. A. Mozarta, které se večer zamykalo a ráno odemykalo, byly potíže už od jeho otevření. Jednou ho město muselo dočasně uzavřít, protože kvůli vandalismu bylo označeno za nebezpečné. Po dalších opravách se ukázalo jako neudržitelné, i když v městské anketě se ze 180 místních obyvatel 117 vyslovilo pro zachování hřiště, protože v okolí jiné není. Část rodin s dětmi ale odmítla na hřiště chodit kvůli agresivním výrostkům. Problémy přetrvávaly i po zavření hřiště. Mládež tam pronikala, házela po sobě kameny a někdo jednou umístil hořící hadr na parapet okna sousední budovy, kde rychlá reakce lidí zabránila požáru.

Proměna dětského areálu na plochu pro auta není v Mostě ojedinělá. Nyní se dokončuje výstavba parkoviště v místě bývalé 17. ZŠ, kde stání pro víc než dvě stě vozidel nahradí zbourané školní hřiště a učebny. Toto parkoviště, které bude zpoplatněné, je předem zcela obsazeno. „Přijímáme už pouze přihlášky do pořadníku, kdyby někdo parkování zrušil,“ sdělila mluvčí strážníků. Městská policie, která bude mít parkoviště na starosti, si stavbu převezme po kolaudaci na jaře tohoto roku.

Centrální dětská hřiště byl projekt městské vlády z roku 2007, kdy se začaly rušit malé herní plácky u domů a měly se nahradit většími pro celé sídliště. Ambiciózní plán zahrnoval postupnou výstavbu čtrnácti moderních uzamykatelných areálů za celkem 50 milionů korun. Stihlo se ale udělat jen několik hřišť. Po změně priorit a politického vedení se město soustředilo na výstavbu hřišť v rekreačních areálech, například na Šibeníku a v posledních letech hlavně u jezera Most. Nyní vznikají atrakce pro děti v lese na Resslu.