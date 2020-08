Radnice bourá problémová hřiště a mění strategii. Vylepšováním ploch mimo obytné zóny chce odradit výrostky od shlukování pod okny paneláků. Na Šibeníku upraví skatepark a udělá bistro.

Přes sto obyvatel požaduje v petici odstranění bývalého centrálního hřiště u bloku 602 v ulici Lidická. Vadí jim cizí hlučná, nepořádná a drzá omladina, která vytlačila z plácku místní malé děti. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Most ještě letos zruší dětské hřiště mezi paneláky 602 a 603 na sídlišti Výsluní. Rozhodli o tom radní, kteří vyhověli petici s podpisy 126 obyvatel včetně rodičů malých dětí. Petenti si stěžovali na shlukování drzých výrostků a na obtěžování hlukem, hlasitou hudbou, vulgaritami a nepořádkem. Město herní prvky přemístí na Benedikt a uvolněnou plochu zarovná. Zmizet by měly i betonové palisády, kde mládež vysedávala nebo skákala do písku. „S rozhodnutím městské rady jsme spokojeni. Děkujeme, že město vzalo naše podněty v potaz. Věříme, že se tímto situace na sídlišti uklidní,“ sdělila Deníku spoluautorka petice Stanislava Benešová.