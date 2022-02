Nebude to jediná novinka, se kterou se návštěvníci setkají. Pracovat se bude po celý rok na všech třech městských hřbitovech. „Budou probíhat pravidelné opravy a údržba areálů pohřebišť v rámci smlouvy s městem,“ sdělil ředitel Technických služeb města Mostu Václav Zahradníček.

Výstavba nového veřejného osvětlení v části starého hřbitova u nemocnice je však zásadní a je rozdělena na několik etap. Lampy v areálu nesvítily řadu let. Z toho důvodu bývala na páteřní komunikaci a v jejím okolí tma i během dušiček a svátků, kdy je provozní doba hřbitova prodloužena až do 20 hodin. Svítidla byla zastaralá a kabeláž v délce zhruba půl kilometrů nefungovala.

Obnovu zařízení schválilo loni před Vánoci zastupitelstvo v rámci městského rozpočtu na rok 2022, který zahrnuje instalaci desítky stožárů. „Jedná se o osvětlení komunikace uprostřed hřbitova a jeho nejstarší části, kde je největší pohyb lidí a nejvíce vzrostlých stromů,“ uvádí se v rozpočtu. Kdy se první lampy rozsvítí, zatím není známo. Práce pokračují a jejich průběh ještě může ovlivnit počasí. Jisté je, že do konce března bude hřbitov otevřený denně od 8 do 17 hodin a od dubna do konce září od 7 do 19 hodin.

„Určitě bude lepší, když tu bude světlo,“ řekl dělník pracující na hřbitově. Podle něj nejde jen o hůře pohyblivé seniory, kteří uvidí na cestu, ale i o pocit bezpečí. „Večer bych na hřbitov vůbec nešla,“ uvedla jedna z návštěvnic. Doufá jen, že uměle osvětlený areál si během dušiček, kdy v něm hoří tisíce svíček, zachová svou zvláštní atmosféru.

Kromě lamp je letos v plánu dokončení rekonstrukce pravé vnější části Památníku obětem 2. světové války. Práce by měly začít na jaře.

V areálu kostelního hřbitova se v tomto roce počítá s výstavbou tří kolumbárních zdí. Termín zatím není stanoven. Zdi s prosklenými schránkami umožní uložení dalších uren se zpopelněnými ostatky. Projekt za několik milionů korun, z nichž se uhradí i rozšíření veřejného osvětlení v areálu, slibuje vznik 132 schránek. Pronájem kolumbárního okénka na deset let vyjde na 1 570 korun.

Litvínov plánuje novou síň

Sousední Litvínov chystá projekt na výstavbu nové smuteční síně v areálu svého hřbitova. Letos má radnice na přípravu dokumentace tři miliony korun. Podobu síně určila architektonická soutěž v roce 2017. Schválený záměr je ve skluzu kvůli upřednostnění jiných investic v Litvínově. Původně se počítalo s tím, že síň by se mohla začít stavět v roce 2020, ale termín se pak posunul až do nového volebního období 2022 - 2026. Po síni má následovat druhá etapa, tedy celková revitalizace hřbitova. Autorem vítězného návrhu “levitující” smuteční síně je tým pěti architektů ze Slovenska v čele s Tiborem Gombarčekem, který uspěl mezi 16 účastníky soutěže.

Zajímavost v Mostě

Bývalé krematorium na starém městském hřbitově v Mostě je klasicistní budovou a je významným dílem české individualistické moderny. Patří k nejkrásnější architektuře na Mostecku. Objekt v letech 1923–1924 postavil Anton Svitil podle plánů vídeňského architekta Augusta Kirsteina.



Dnes je v budově památník připomínající 12 tisíc obětí druhé světové války, kteří zahynuli na nucených pracích při výstavbě chemického závodu v Záluží a v hnědouhelných dolech, a další tisíce lidí, kteří prošli zdejšími zajateckými a pracovními tábory. Na vybudování památníku přispěli také váleční veteráni z Nizozemí, Ruska a Itálie. Součástí objektu je expozice věnovaná období druhé světové války na Mostecku.