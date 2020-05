Šestasedmdesátiletý Miloslav chodí na litvínovský hřbitov pravidelně od roku 1981. Podle něj se od té doby areál zlepšil. „Hřbitov dobře udržují. Jsou tu popelnice, voda a vyhovuje mi i provozní doba. Jsem spokojen,“ řekl na zvlněném hlavním chodníku, kde hrozí zakopnutí. Tento nedostatek senior nezmiňuje. Pouze malou smuteční síň považuje za minus a uvítal by novou.

Sedmdesátiletá Libuše je kritičtější. „Chtělo by to vylepšit cesty, protože z nich lezou kořeny. A chybí chodníčky z dlažby mezi hroby. Sice je začali dělat, ale pak to ustalo,“ zmínila. Na hřbitově nejvíce oceňuje pořádek po celý rok a bezpečnost. Se zloději nemá zkušenost.

Je městský hřbitov zanedbaný, nebo není? Na zasedání zastupitelstva se o to přeli opoziční zastupitel Daniel Urik (Litvínov DO TOHO!) a místostarostka Erika Sedláčková (KSČM). Spor začal tím, že zastupitel pranýřoval snížení počtu dalších kolumbárních okének ze 300 na 100. Město jich v investičním plánu 200 škrtlo, aby ušetřilo. Podle Urika by se měla udělat všechna, aby pak nechyběla. „Zanedbaný litvínovský hřbitov by si to zasloužil,“ sdělil Urik.

Jeho výrok popudil místostarostku, která do areálu často chodí. „Náš hřbitov není o nic horší než hřbitovy v jiných městech,“ oponovala. Na obranu dodala, že v minulých letech vznikly kolumbární zdi, opravil se plot a přibyla plastika z ulice Ruská. Podle ní Litvínov 300 nových kolumbárií letos nepotřebuje, jak ukázala aktuální analýza. Politička však připustila, že chybí důstojná smuteční síň.

Zastupitel upozornil, že hřbitov slouží i Meziboří, které své pietní místo nemá. „V dlouhodobém kontextu vývoje Litvínova hřbitov prostě není v takové kondici, v jaké by pro město typu Litvínova být měl,“ prohlásil Urik.

Podle správce Karla Koláře hřbitov není zanedbaný. „Tady se pravidelně uklízí,“ sdělil, když se svým pomocníkem po víkendu vysypával u hrobů plné popelnice do velkého kontejneru. Vyjmenoval několik vylepšení od úprav zeleně po předělanou rozptylovou loučku.

S chodníky je podle něj problém. „Stromy budou dál mohutnět. Pokud tu vznikne nový koberec, tak kořeny cestu zase zvednou. Řešením by bylo stromy zlikvidovat, ale to asi nepůjde,“ poznamenal správce.

Teď se řeší seč trávy, aby hroby nezarostly. Lidí k nim chodí dost. Podle Koláře nouzový stav návštěvnost příliš neovlivnil, což se pozná podle množství odpadu. Údržba také stále čelí neukázněnosti některých návštěvníků. „Sami třeba řežou stromy. Přitom stačí, když se na nás obrátí. Od toho tu jsme. Oslovuje nás spousta lidí, ale někteří si dělají, co chtějí,“ povzdechl si správcův pomocník.

Síň bude později

Město slibuje, že v příštích letech se bude hřbitovu víc věnovat. Podle radních to souvisí s projektovou přípravou nové smuteční síně. Její budoucí podobu určila architektonická soutěž v roce 2017, schválený záměr je ale ve skluzu. „V tomto volebním období by k realizaci dojít nemělo, neboť se jedná o rozsáhlý projekt,“ informovala starostka Kamila Bláhová (ANO). S výstavbou síně se zatím počítá nejdříve v roce 2023. Následovat by měla druhá etapa celková revitalizace hřbitova.

Autorem vítězného návrhu „levitující“ smuteční síně je tým pěti architektů ze Slovenska v čele s Tiborem Gombarčekem, který uspěl mezi 16 účastníky architektonické soutěže.

Vítězný návrh pětice architektů ze Slovenska, vedený Tiborem Gombarčekem, v architektonické soutěži porazil 15 konkurentů. Foto: vizualizace/město Litvínov

Před třemi lety se počítalo s tím, že síň by se mohla začít stavět v roce 2020. Pak ale město upřednostnilo jiné projekty, hlavně výstavbu plavecké haly, mostu nad ulicí Mezibořská a autobusového nádraží.