Sasko zůstává nadále otevřené. Na krátkodobé cesty tam můžete

Do sousedního Saska je možné i nadále jezdit na krátkodobé cesty. A to přesto, že se minulý týdne spolková vláda dohodla se spolkovými zeměmi na výrazném omezení života v Německu. To vejde v platnost v pondělí 2. listopadu. Zavřené budou restaurace, divadla, kina nebo některé další služby.

Kontroly na přechodu. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku