Hněvín, dominanta města Mostu, získal prestižní ocenění v oblasti designu. V 31. ročníku prestižní soutěže Art Directors Club Creative Awards obsadil projekt nového vizuálu třetí místo v kategorii Branding. Za úspěchem stojí agentura Touch Branding, která hradu vtiskla nový, svěží vizuální styl. Od června se o tom, jak se jí to podařilo, budou moci přesvědčit i Mostečané.

Nová vizuální identita Hněvína | Video: Touch Branding

Kreativní tým Touch Brandingu vedený Martinem Marušincem přistoupil k projektu s odvážným cílem narušit tradiční představy o vzhledu historických památek. „Naším cílem bylo vytvořit mladistvý a živý vizuální systém, který by odrážel současného ducha Hněvína. Chtěli jsme, aby hrad působil jako moderní a atraktivní prostor,“ uvedl Marušinec. Nový design má vytvářet napínavý kontrast k historickému vzhledu hradu, postavenému začátkem 20. století jako replika středověké pevnosti.

„S Martinem Marušincem jsem se seznámila během svého působení v Austrálii a věděla jsem, že pokud by někdy byla možnost využít jeho schopností, nebudu váhat, “ popsala okolnosti vzniku spolupráce s agenturou Touch Branding Simona Mann ze společnosti Nord Food, která hrad Hněvín spravuje.

Díky osobním kontaktům se podařilo realizovat rebranding s menším rozpočtem. „Velice nás těší a motivuje, že jsme dosáhli tohoto významného umístění v tak prestižní soutěži, a to i přesto, že naše finanční možnosti byly ve srovnání s jinými kandidáty omezené,“ uvedla Mann.

Simona Mann s reportérkou Veronikou Blažkovou z TV Óčko při rozhovoru o loňském Carpe Diem.Zdroj: Simona Mann

Hněvín láká k návštěvě nejen milovníky historie, ale i kultury. Letošní hradní sezóna bude doslova nabitá různorodými akcemi, ať už hudebními, divadelními, vzdělávacími nebo charitativními. Největší z nich je Carpe Diem, která se uskuteční na Den dětí 1. června a přenášet ji bude Prima Cool. Výtěžek poputuje tradičně organizaci Nové Háro, která pomáhá dětským onkologickým pacientům.

Hrad se může pyšnit lavičkami a stolky od české značky mmcité, díky jejichž neotřelému designu si návštěvníci v hradní zahradě mohou zahrát například šachy. Výrobky mmcité najdete po celém světě, například na letišti Charlese de Gaulla v Paříži, na horní stanici lanovky vedoucí na horu Mont Blanc nebo v centrálách amerických společností Google nebo Uber.

Hněvín je zároveň i velmi oblíbenou svatební lokací a v dubnu tohoto roku se jeho atraktivita zvýšila také skutečností, že po kompletní rekonstrukci znovu otevřela hradní hvězdárna.

Oživení legendy na vrcholu: Hvězdárna Dr. A. Bečváře znovu otevírá své brány

V současné době je na hradě Hněvín denně od 9 do 18 hodin v provozu vyhlídková věž a malé bistro. Tam si kromě jiného můžete pochutnat na výběrové kávě od pražírny Doubleshot . Na podzim by se měla otevřít dlouho očekávaná restaurace, v budoucnu pak i malý butikový hotel. Město Most navíc plánuje na Hněvíně umístit fotopoint.

Podle informací Simony Mann by měl být nový vizuál v ulicích Mostu k vidění od června a nový merchandising přijde na trh během léta.

