Hrad Hněvín patří podle uživatelských recenzí na Mapách Google mezi nejoceňovanější hrady a zámky Ústeckého kraje. Cenu Křišťálový špendlík závěrem letní sezony předala společnost Google ředitelce Zámku Děčín, velmi dobře je na tom ale právě i mostecký Hněvín a hrad Střekov v Ústí nad Labem.

Hrad Hněvín. Ilustrační foto | Foto: Správa Hradu Hněvín

Zatímco loni Křišťálové špendlíky získaly nejlépe hodnocené restaurace a kavárny, letos ocenění putuje nejlépe hodnoceným hradům a zámkům ve všech českých krajích. V Ústeckém kraji mezi nejocenovanější patří Hněvín, který tvoří charakteristickou dominantu Mostu. „Těší nás, že hrad Hněvín vyhledávají nejen Mostečané, ale turisté, o čemž svědčí jejich recenze na Mapách Google. Hrad se snažíme nadále zkrášlovat a vylepšovat, abychom turistům nabídli kvalitní zázemí a aby si odnesli kulturní zážitek z divadelních nebo hudebních produkcí, které se tu také konají,“ uvedl mostecký primátor Marek Hrvol, který převzal diplom se zvláštním oceněním.

Křišťálové špendlíky vyrábí ve sklárně v Kamenickém Šenově a odkazují nejen na špendlíky v Mapách Google, ale současně i na domácí sklářskou tradici. Stejně jako loni je navrhlo české studio Klimchi. „Cenu sice předává Google, je to však spíše ocenění ze strany návštěvníků, kteří hrad nebo zámek navštívili a zanechali na Mapách pozitivní hodnocení. Těší nás, že můžeme ukázat krásy regionu,“ vysvětlila mluvčí společnosti Google Iva Fialová.

Letos byly oceněné památky vybrány na základě několika kritérií, mezi které patřil počet hvězdiček, celkový počet recenzí a správně vyplněný profil na Mapách a ve Vyhledávání Google ke konci května 2023. Křišťálový špendlík na závěr prázdninové sezóny postupně obdrží hrady a zámky v každém kraji Česka. Kompletní seznam bude znám na přelomu srpna a září, lidé jej najdou na www.kristalovyspendlik.cz.

Hrad Hněvín je oblíbeným turistickým místem s širokým rozhledem do kraje od Krušných hor po České středohoří. Návštěvníci odtud uvidí město Most i jezera Most a Matylda.