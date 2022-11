„Jezdíme sem asi jednou měsíčně, protože tohle místo má svou historii,“ řekl jeden ze tří mladíků z Mostu, kteří dopoledne vystoupali po točitém schodišti na vyhlídkovou věž, odkud viděli celé Mostecko jako na dlani. Kromě nich nebyl v areálu ve stejnou dobu žádný návštěvník. Další auto přijelo na bezplatné parkoviště skoro až po půl hodině a pak zase dlouho nic. Naprosté ticho v téměř liduprázdném areálu ruší jen nástroje dělníků, kteří opravují vyprázdněnou hvězdárnu obklopenou lešením.

Sousední restaurace je přes dva roky zavřená, takže rozhledna je teď jediným atraktivním objektem, do kterého se dá na hradě vstoupit. Vstupenky za otevřenými dveřmi z úsporných důvodů nikdo neprodává. V zimní sezoně jde o důvěru. Pětadvacet korun za dospělého a patnáct korun za dítě se dává do plechové kasičky, aby se zaplatila uklízečka. Schody vedoucí nahoru jsou díky tomu čisté, bez jediného smetí, a pořádek je i na samotné vyhlídce, kde přibývá jen psaníček na zdi.

Správce otevírá hradní areál každý den v 9 hodin a zavírá v 18 hodin. Kromě rozhledny jsou v provozu udržované toalety a volně se dá pohybovat po celém nádvoří s parčíkem. Hradní bistro, které v létě nabízelo občerstvení a domácí koláče, je přes zimu zavřené a otevře se až na jaře. „Nyní by se to nevyplatilo,“ uvedla s odvoláním na nízkou návštěvnost jednatelka společnosti Nord Food Simona Mann, která má na starost správu městského hradu.

Ten prochází už několik let revitalizací, do které radnice investuje desítky milionů korun. Práce probíhají na různých místech a na etapy, ale nádvoří zůstává přístupné, což i letos umožnilo konání venkovních svatebních obřadů. Poslední byl 22. října a další začnou opět na jaře, avšak hledači romantických zákoutí si mohou zajistit i mimořádný zimní termín. Obliba mosteckého hradu jako kulisy pro netradiční svatby totiž zřejmě poroste. Televize Prima zařadila Hněvín do své docureality o deseti českých vdavkách Den jak sen a v pondělí 21. listopadu odvysílala oddání páru, který si v září řekl ano právě na nádvoří mosteckého hradu.

Na oběd v létě

Hradní restauraci svatebčané ani turisté zatím nemohou využít kvůli chystané modernizaci. Radnice vyhlásila v srpnu zakázku na rekonstrukci restaurace a na přístavbu vytápěné zimní zahrady s celoročním provozem. Do soutěže se přihlásila jediná firma s nabídkou za víc než 27 milionů korun. V prosinci se má podepsat smlouva a práce by měly skončit v květnu. „Ideálně od 1. června, nejpozději od 1. července, bude restaurace na Hněvíně otevřena veřejnosti,“ ujistil náměstek primátora Marek Hrvol.

Příprava této investice je oproti původnímu plánu ve skluzu, takže městská rada v polovině listopadu schválila prodloužení správcovské smlouvy se společností Nord Food na období od 1. ledna do 30. června příštího roku, kdy bude město platit za správu hradu 55 tisíc korun měsíčně. Poté se kontrakt překlopí do nájemní smlouvy a plátcem bude nový nájemce, který převezme i gastroprovoz.

V té době by už měla fungovat hvězdárna, kde se nyní sanuje nevyhovující konstrukce. „Jakmile skončí rekonstrukce, hvězdárna se dovybaví, protože veškeré zařízení, včetně dalekohledu, bylo odvezeno a je prozatím uloženo v teplické hvězdárně,“ sdělil vedoucí mostecké hvězdárny Jiří Harrandt.

Termín otevření astronomického zařízení veřejnosti ještě není znám, ale počítá se s podobným režimem jako před stavební úpravou. Hvězdárna bude v provozu zřejmě jednou týdně, a to o sobotách. V plánu jsou i večerní pozorování. Otevírací doba se přizpůsobí provozu areálu hradu, jehož návštěvnost má po rekonstrukci restaurace vzrůst.

Hněvín není běžný hrad

Současný hrad Hněvín vznikl na stejnojmenném kopci v letech 1905 až 1906 jako volná romantická kopie původní středověké pevnosti. Tu mostečtí měšťané nechali zbořit v 17. století po třicetileté válce, aby v budoucnu nepřitahovala pozornost armád.

Nový hrad s restaurací, vyhlídkovou věží, krytou verandou a hvězdárnou od počátku sloužil jako turistická atrakce. Nemá původní historické vybavení, kastelána ani prohlídkový okruh s průvodcem. Středověkou historii hradu připomíná torzo dobových stavebních artefaktů a expozice alchymisty Kelleyho, která je přes zimu zavřená. Pod ní se opravuje část zborcené hradby.