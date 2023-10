/FOTO, VIDEO/ Mostecký hrad na vrchu Hněvín je stále otevřený. I když skončila letní sezona, v památkově chráněném areálu je veřejnosti celý týden přístupné nádvoří, vyhlídková věž a toalety. V pátek, sobotu a neděli, kdy chodí víc lidí, se lze občerstvit v kiosku.

Hrad Hněvín nabízí i v říjnu rozhledy do okolí z věže a nádvoří. | Video: Deník/Martin Vokurka

„Hlavní sezona byla velmi úspěšná. Návštěvnost areálu vzrostla,“ sdělila Simona Mann, jednatelka mostecké společnosti Nord Food, která zajišťuje pro město Most správu a provoz historické památky, včetně kulturních či společenských akcí.

Hrad Hněvín vznikl v letech 1905 až 1906 jako volná romantická kopie původní středověké pevnosti. Tu mostečtí měšťané nechali zbořit v 17. století po třicetileté válce, aby v budoucnu nepřitahovala pozornost armád. Nový hrad s restaurací, vyhlídkovou věží, krytou verandou a hvězdárnou od počátku sloužil jako turistická atrakce.

Přestože Hněvín funguje v omezeném režimu, nemá kastelána, původní historické vybavení a prohlídkový okruh, nedávno zabodoval v internetové soutěži Křišťálový špendlík a podle uživatelských recenzí na Mapách Google se zařadil mezi nejlépe oceňované zámky a hrady v Ústeckém kraji.

Hněvínu také pomohlo, že se stal vyhledávaným místem pro svatební obřady. Zatím poslední letošní objednaná svatba bude na hradě koncem října a v novém roce se první uskuteční na apríla. Kvůli této službě vznikl speciální web svatbynahrade.cz, kde se páry dozví podrobnosti o zázemí pro obřad či hostinu. Na svatbu si lze pronajmout exkluzivně celý objekt či pouze jeho část, třeba nádvoří u hvězdárny.

• Městský hrad na vrchu Hněvín je otevřen každý den od 9 do 18 hodin, kdy je přístupné nádvoří, bezplatné veřejné WC a vyhlídková věž.

• Kiosek na hradbách je v říjnu otevřen v pátek, sobotu a neděli od 11 do 16 hodin.

• Vstupné na vyhlídkovou věž se platí v kiosku. Když je zavřený, vstupné se dává do kasičky v přízemí věže. Dospělí 25 korun, dětí 15 korun.

• Restaurace s ubytováním je zavřená kvůli rekonstrukci. Má se otevřít v příštím roce.