„Já si to našla včera na internetu a moc se mi to líbilo. A tak jsme se s manželem rozhodli, že sem prostě pojedeme," řekla žena z Ostrova nad Ohří, která s manželem přišla od altánu, vešla do jeskyně a hledala ve tmě její konec. „Teď seběhneme dolů a hned polezeme nahoru po ferratě. Kvůli ní jsme přijeli a vybavení na to máme. Jinak jsme tu poprvé v životě a je to tu krásné," dodala turistka.

Záhadná jeskyně v Mostě bude novou turistickou atrakcí, poleze se k ní po laně

Jeskyně je uměle vylámanou štolou. Má délku zhruba 15 metrů, výšku dva metry a šířku tři metry. Po vstupu je vhodné použít baterku, protože v zadní části lze ve tmě zakopnout.

Kdo, kdy a proč jeskyni udělal, není známo. Mohlo to být během druhé světové války, kdy byla na Hněvíně základna nacistů, kteří střežili vzdušný prostor nad chemičkou u Litvínova vyrábějící benzin pro wehrmacht. Existují poválečné svědecké výpovědi, podle kterých byly v jeskyni nalezeny kolejničky, pásová německá motorka a kabely.

Jeskyně v Mostě je lépe přístupná. Od nové atrakce jsou vidět dvě jezera

Podle jedné z legend byla jeskyně hrobem alchymisty Edwarda Kelleyho, který byl na hradě Hněvín vězněn v 16. století za vlády císaře Rudolfa II. Vstupu do bizarní hrobky měl bránit balvan s vytesanou Davidovou hvězdou.

Jeskyni lze navštívit kdykoliv, je volně přístupná. Rušno u ní bude v neděli 19. června, kdy se na hradě koná tradiční veselice Den magistra Edwarda Kelleyho. Kromě lezení po skalní cestě pod jeskyní se návštěvníci mohou těžit na historický jarmark, rytíře, kejklíře, kata, divadlo, sokolníka, lanové centrum a útěk alchymisty z hradu.