Městské divadlo v Mostě se stalo na jeden rok správcem městského hradu Hněvín. Oblíbené výletní místo zatím kvůli covidu a opravám funguje v omezeném režimu. Vnitřek hlavní budovy s restaurací a hotýlkem zůstane letos zavřený. Divadlo hodlá co nejdéle oživovat nádvoří, kde za příznivého počasí nabídne představení pro veřejnost, pokud to umožní protiepidemická opatření. „Rádi bychom tam od května do září venku hráli,“ řekl jednatel divadla Václav Hofmann.

Diváci, kteří nemohou chodit do kamenného divadla, by na Hněvíně mohli vidět i premiéry. Například 11. června je na hradě v plánu dobrodružná romantická komedie D´artagnan a 17. září výpravná inscenace Golem na motivy příběhu Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka.

Radnice pověřila městské divadlo správou a údržbou areálu hradu do 31. března příštího roku. Divadlo za tuto službu dostane celkem 660 tisíc korun bez DPH. Radnice zároveň divadlu pronajala k provozování za dva tisíce korun měsíčně vyhlídkovou věž, kde se bude jako obvykle vybírat vstupné, prodejní stánek a venkovní nádvoří. Pronájem platí od 1. května do konce října tohoto roku. Podle Hofmanna divadlo nemá ambice provozovat restauraci ani ubytování.

Hradní budova se zatím komerčně využívat nebude a letos zůstane bez nájemce. Divadlo jako správce zajistí dozor. „Vnitřní prostory hradu budou po celou dobu správcovství zavřené. Bude v nich probíhat rekonstrukce gastroprovozu a zázemí,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol.

Původnímu soukromému provozovateli loni skončila nájemní smlouva. Radnice už tehdy avizovala, že hodlá atraktivní areál zvelebit a zlepšit jeho fungování. Restaurace s modernizovanou kuchyní by se měla otevřít na jaře 2022.

Hrad Hněvín v MostěZdroj: Deník/Martin Vokurka

Město loni zahájilo postupnou opravu hradebních zdí, instalovalo nové venkovní osvětlení a letos opraví střechy, aby do objektů nezatékalo. Nedávno radnice vyhlásila veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci, která připraví rekonstrukci strmé silnice vedoucí ke hradu. Na cestě vzniknou nové výhybny, aby byla bezpečnější a přehlednější pro auta i chodce. Rozšířit se má poslední ostrá zatáčka, kde občas uváznou větší vozidla.

Letos se má otevřít hradní věž s rozhlednou a výstavní sál Dílna magistra Edwarda Kelleyho. Pokud to dovolí epidemická situace, zážitková expozice se zprovozní 1. června. Otevřeno bude mít do 27. června od pátku do neděle od 11 do 17 hodin a od 29. června do 31. srpna od úterý do neděle včetně svátků od 11 do 17 hodin. Zavíracím dnem bude pondělí. Tradiční červnová slavnost Den Edwarda Kelleyho letos na hradě nebude.

Městské divadlo v Mostě sice ve své budově nehraje, ale zkouší nové hry a vrací se ke starším titulům. „Vzhledem k tomu, že máme na repertoáru v tuto chvíli devatenáct inscenací, je stále co dělat,“ sdělil portálu i-divadlo.cz umělecký šéf divadla a herec Jiří Rumpík. Divadlo komunikuje s diváky převážně prostřednictvím sociálních sítí. Na Hněvíně by chtělo odehrát nejméně čtyřicet představení. Zapojit se má i loutková a alternativní scéna Divadlo rozmanitostí.

Mostecké divadlo má s hradem Hněvín dlouholeté zkušenosti. Zaměstnanci divadla pomáhali každoročně s veselicemi na počest alchymisty Kelleyho a měli obrovský úspěch s letními inscenacemi na nádvoří, hlavně s muzikálem Noc na Karlštejně.

Situace na hradě Hněvín

Hlavní brána do areálu hradu Hněvín je přes den otevřená. Venkovní prostory s toaletami jsou přístupné pro veřejnost celý týden od 9 do 18 hodin. Rozhledna a kiosek jsou zatím mimo provoz. Zamčené je i hlavní křídlo hradu - restaurace s ubytováním bude zavřená do konce března 2022. V části hradu pokračuje oprava zdí. Na staveniště upozorňují pásky a cedule. Zakázán je vstup do letní scény s pódiem a hvězdárnou.