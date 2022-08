Padesátiletá rodačka z Mostu Denisa Chyba Bendová, která bydlí od sedmi let v Příbrami, v pondělí 1. srpna poprvé navštívila mostecký hrad Hněvín. Alespoň si myslí, že to bylo poprvé, protože si nepamatuje, že by hrad jako dítě viděla zblízka. Jako dospělou ji Hněvín nadchl. „Krásné, fakt super,“ zhodnotila městský areál, když z něj s partnerem po prohlídce odcházela.