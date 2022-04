Studánka má pět pokojů a jeden velký apartmán, což je celkem 25 lůžek. Penzion si zakládá na tom, že je ideální pro skupiny přátel nebo pro rodiny s dětmi a že řada z nich se opakované vrací. Zařízení láká třeba na to, že si parta známých může pronajmout celý objekt, aby ho měli jen pro sebe a tím i maximální komfort.

Malý penzion, který funguje čtvrtým rokem, ani letos nemusí shánět kuchaře, protože by se mu to ekonomicky nevyplatilo. Hosté využívají samoobslužný bar, jídelnu a plně vybavenou nerez kuchyň pro profesionální vaření, kde si většina ubytovaných připravuje jídlo z vlastních surovin, čímž ušetří. Kdo chce, na obědy či večeře chodí do nedalekých restaurací v hotelu Emeran či penzionu Stará škola.

FOTO: Milá je krásná, říkají turisté o hoře, která na úpatí skrývá malou ves

Samoobslužný bar ve Studánce funguje na základě vzájemné důvěry. Hosté si evidují, co vypijí a na konci pobytu nápoje uhradí bankovním převodem nebo hotově. Provoz je automatizovaný, hosté mají vstup na kód a s personálem přijdou do styku jen minimálně. „Hodně lidí si to chválí. Oceňují klid a soukromí,“ uvedl spolumajitel.

Hotel Benedikt v Mostě, který je zároveň společenským centrem ve stejnojmenném rekreačním areálu, očekává podobnou sezónu jako loni. Přes sedmdesát lůžek obsazuje také díky svatbám a dalším akcím. „Cena ubytování bude stejná, zdražovat nebudeme,“ sdělil před letní sezónou spolumajitel Jan Čepelák. Benedikt těží z toho, že leží u oblíbeného jezera a sportovišť na okraji města, kde je poptávka po občerstvení. Hotel s vyhledávanou restaurací, předzahrádkou, bowlingem, tenisovým kurtem a konferenčním sálem proto dokázal snadněji čelit covidovým omezením. Pomohli tomu i Mostečané, kteří nemohli jezdit na dovolenou do ciziny a na Benedikt chodili častěji. Také letos bude plnější kvůli závodům na mosteckém autodromu, který dlouhodobě oživuje místní cestovní ruch a ubytovacím zařízením přináší hosty.

Autodrom během největších závodů Czech Truck Prix na přelomu srpna a září očekává vysokou návštěvnost, protože letos se jede 30. ročník mistrovství Evropy okruhových tahačů. „Doufáme, že dorazí víc lidí než v předchozích letech. Připravujeme speciální program, na který je budeme lákat,“ řekl mluvčí autodromu Radek Laube. Trucky opět doprovodí závodní série Nascar.

Jezero Most má připomínat španělskou Ibizu. Festival pojme patnáct tisíc lidí

„V souvislosti s autodromem už máme některé víkendy v létě úplně plné,“ sdělil recepční čtyřhvězdičkového mosteckého hotelu Kapitol. Ten nabízí 23 klimatizovaných pokojů různých typů a jeden apartmán přímo v centru města, což je pro jeho klientelu výhoda. Hotel eviduje oživení zájmu o ubytování oproti letům 2020 a 2021, kdy se i na Mostecku rušily různé akce a cestovní ruch skomíral. Kapitol v průběhu roku ubytovává převážně cizince a cenu za pokoj nedávno zvýšil jen mírně.

Nápor na ubytovací kapacity bude znát hlavně v srpnu, kdy se má kromě autodromu zaplnit návštěvníky také rozlehlé prostranství u jezera Most. Na první ročník The Most Fest, což je několikadenní festival hudby, sportu a zábavy, mají dorazit tisíce lidí z celé ČR. U jezera není hotel ani kemp, proto tam vznikne vesnička pro karavany a stany. Hotely, penziony a ubytovny v Mostě by nestačily.