Deník se ptal Mostečanů chodících kolem zavřeného tříhvězdičkového hotelu Casade, co si myslí o tom, že město tuto soukromou budovu kupuje. Většina z desítky dotázaných to označila za dobrou věc. Koupi hotelu za 81 milionů korun schválilo mostecké zastupitelstvo minulý týden. Politici nezvyklou transakci vysvětlili tím, že když město hotel nezíská, stala by se s něj s největší pravděpodobností ubytovna.

„Hotel je tu už dlouho a měl by tu být dál. Město by ho mohlo alespoň trochu vylepšit,“ řekl 28letý Richard. Podle jeho manželky lze hotel využít, až začne do Mostu jezdit víc turistů třeba kvůli jezeru Most.

„Určitě je to dobře, že město hotel koupí, aby to tu nevypadalo jako ve Stovce nebo Dobnerovce. Doufejme, že to tu bude časem vzkvétat,“ sdělil 37letý Marek. Souhlasí s tím, aby město našlo partnera, který s hotelem pomůže. „Nabízí se renovace hotelu, aby neskončil jako Repre, které chátrá,“ dodal. Ekonomické hledisko si netroufal posoudit. „Hlavní je, že hotel zachránili a nebude tu ubytovna ani nepořádek,“ řekl.

Podobně reagovali senioři. „Ona tu stačí Dobnerovka,“ řekla jedna z oslovených starších žen a ukázala na blízké věžáky, které se před lety staly deprivovanou obytnou zónou. „Mně je jedno, komu hotel patří. A že hrozil vznik ubytovny? Dnes je možné všechno,“ uvedl další senior.

Zajímavá byla reakce jedné důchodkyně, která o rozhodnutí politiků ještě nevěděla. „To si dělají srandu! V žádném případě bych hotel nekupovala. Na co? Vždyť ten barák je z 80. let a nikdo do něj pořádně neinvestoval,“ rozčílila se.

Teprve když jí Deník vysvětlil pohnutky zastupitelů, změnila názor. „Aha, tak to potom jo. Než aby z toho byla ubytovna, tak ať hotel raději koupí a zachovají, když na to město má. Ale zdá se mi, že je to hodně peněz,“ poznamenala seniorka. Její kamarádku slovo ubytovna rozčílilo. „To by to tu vypadalo, to už by pak mohli hotel rovnou zbourat,“ zmínila.

Budoucnost ukáže

Primátor Jan Paparega (ProMost) před hlasováním na zasedání zastupitelstva řekl, že rozhodování nebylo snadné. „Nejsme úplně nadšeni z toho, že by město mělo provozovat hotel,“ uvedl. V oficiálním prohlášení po odsouhlasení transakce zopakoval, že hrozilo vážné riziko, že se z hotelu stane ubytovna. To byl hlavní důvod schválení odkupu. „Toto rozhodnutí považuji za velmi důležité a jsem přesvědčen, že budoucnost potvrdí jeho správnost,“ sdělil primátor. Podle něj vlastnictví hotelu, divadla a zrekonstruovaného Repre s kongresovým sálem bude tvořit významnou synergii důležitou pro rozvoj centra a celého Mostu.

„Děláme to pro lidi,“ obhajoval odkup hotelu zastupitel Petr Formánek (ProMost). Martin Domín za zastupitelský klub SMM upozornil, že nová městská aktivita přichází v době, kdy nastává přelom v regionálním rozvoji - končí těžba uhlí, společnost se transformuje a cestovní ruch začnou příznivě ovlivňovat okolní jezera. „Ubytovnu v centru Mostu by chtěl jen blázen. Kdyby vznikla, byla by to velká tragédie a na Most by se opět hledělo jako na díru. Tím, že se bude rozrůstat jeho majetek, bude město získávat nad děním v Mostě větší kontrolu,“ uvedl Domín.

Podle zastupitele a jednatele městského divadla Václava Hofmanna (ODS) se už dříve uvažovalo o tom, že hotel a divadlo by společně tvořily kongresové centrum. „Pro divadlo je důležité, aby hotel v centru fungoval a byl součástí společenského dění,“ sdělil Hofmann.

Daniel Dunovský (ProMost) upozornil na špatný příklad z Litvínova, kde z hotelového domu v centru vznikla nechvalně proslulá ubytovna. „To by hrozilo i v Mostě,“ dodal. Zastupitel Jan Hrubeš (PaZ) označil za bizarní situaci, že zoufalé město kupuje hotel, protože se nechá vydírat hrozbou udělat z hotelu ubytovnu.

První zájemce o hotel, mostecký podnikatel Josef Smolík, se od toho distancoval. Deníku řekl, že jeho záměr počítá s klasickým hotelem jako dosud. Pražská firma HUTS real estate, která hotel vlastní, jednání o odkupu nekomentovala.

Jedinečný areál

Hotel vznikl podle projektů architektů Václava Krejčího a Josefa Burdy. „Jde o jedinečný hotelový areál tehdy atraktivního terasovitého řešení koncipovaný jako důležitý prvek zasazený do odpočinkové zóny náměstí, propojující centrum se zelení vrchu Šibeníku,“ uvádí web a489.cz, který mapuje kvalitní československou architekturu z let 1948 až 1989. Ve své databázi zmiňuje celkem šest budov v Mostě. Kromě hotelu i divadlo, Repre, Prior, magistrát a spořitelnu. Všechny objekty jsou v centru města.

Hotel Cascade se otevřel v roce 1983 pod názvem Murom a s kapacitou pro 486 hostů. Objekt má 13 pater, 168 pokojů, restauraci, kavárnu, taneční sál pro 150 lidí, vlastní prádelnu, parkoviště pro pět desítek aut a další zázemí. Hotel zaměstnává čtyři desítky lidí, kteří budou moci přejít pod městskou firmu. Zastupitelstvo totiž také rozhodlo, že město založí společnost Cascade servisní s. r. o., která si hotel do jara převezme a začne ho provozovat. Město do své společnosti vloží 5 milionů korun jako základní kapitál. Od vedení společnosti se očekává, že bude hledat strategického partnera pro provoz hotelu a stravování.

Hotel je od listopadu zavřený kvůli epidemii koronaviru. Pokud se koronakrize protáhne, město po odkupu požádá stát o kompenzace. Z radničních plánů vyplývá, že k převzetí hotelu dojde nejdříve 1. únoru 2021.