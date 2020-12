Město Most může koupit za 81 milionů korun tříhvězdičkový hotel Cascade. Většinou hlasů o tom rozhodlo mostecké zastupitelstvo. Schválený odkup zdůvodnilo obavami ze vzniku ubytovny v centru Mostu. Soukromý zájemce, mostecký podnikatel Josef Smolík, takovou proměnu vyloučil. „Z podnikatelského hlediska je nesmysl, aby město kupovalo hotel,“ řekl Deníku. Dodal, že by budovu provozoval jako klasický hotel a zachoval tak jeho tradici i management. „Takto jsem o tom informoval radní,“ sdělil Smolík, který v Mostě vlastní řadu nemovitostí, například kancelářský věžák SaS group Tower, Bussines Centrum či koupaliště Ressl. Veřejnosti je ale známý i jako bývalý vlastník hotelového domu Domino, kde poskytoval také sociální bydlení.

Hotel Cascade patří pražské firmě HUTS real estate, jež je součástí skupiny Crestyl. Ta v Mostě postavila nákupní komplex Central a v letech 2008 až 2015 vlastnila kulturní dům Repre. Cascade převzala v roce 2008 od mostecké firmy RING Group. Proč nyní hotel prodává a kolik subjektů se o něj ucházelo, skupina nesdělila. „Žádné probíhající transakce nekomentujeme,“ sdělil mluvčí Crestylu Ondřej Micka.

Radní se o hotel začali zajímat teprve nedávno. Podle nich vše nasvědčovalo tomu, že nový vlastník by účel budovy změnil. „Přišlo nám vhodné jednat o odkupu hotelu, protože zde bylo velmi vážné riziko, že v centru města vznikne ubytovna, což jsme samozřejmě nechtěli dopustit,“ vysvětlil primátor Jan Paparega (ProMost).

Zastupitelstvo rozhodlo, že město založí společnost Cascade servisní s. r. o., která si hotel do jara převezme a začne ho provozovat. Město do své společnosti vloží 5 milionů korun jako základní kapitál. Zastupitelstvo zvolilo i dva jednatele, jsou to primátor Paparega a současný ředitel hotelu Jiří Madej. V dozorčí radě budou zastupitelé Václav Hoffmann (ODS), Radek Belej (KSČM) a Svatopluk Matějka (SMM). Od vedení společnosti se očekává, že navrhne její priority pro rok 2021 a bude hledat strategického partnera pro provoz hotelu a stravování. Podle primátora by se mohl najít už v příštím roce. Partnerem může být i větší řetězec, který provozuje hotely v ČR nebo zahraničí.

Hotel, který stojí vedle radnice a patří k největším v severních Čechách, je od listopadu zavřený kvůli epidemii koronaviru. Pokud se koronakrize protáhne, město po odkupu požádá stát o kompenzace. Z radničních plánů vyplývá, že k převzetí hotelu dojde nejdříve 1. únoru 2021.

Pro transakci hlasovalo v úterý 15. prosince 29 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 10 se zdrželo. Diskuze na zasedání zastupitelstva trvala tři čtvrtě hodiny.

Část opozice odkup hotelu kritizovala. „Nevěřím tomu, že by tam měla vzniknout ubytovna,“ uvedla Berenika Peštová (ANO). Podle ní město není v tak dobré finanční kondici, aby si mohlo dovolit koupit hotel. „Je to poměrně dost peněz,“ sdělil Jiří Kraus (PaZ). Podle něj je škoda, že se záměr nemohl projednat dříve, protože předchozí zasedání zastupitelstva bylo zrušeno.

Náměstek primátora Marek Hrvol (ProMost) upozornil, že město si v posledních letech vytvořilo rezervu v řádu stovek milionů korun a hotel si může dovolit. „Ta hrozba, že by tam vznikla ubytovna, je opravdu reálná,“ řekl před hlasováním. Dodal, že o hotel projevila zájem skupina osob, která by v Cascade ubytovávala například zahraniční dělníky, což by podle něj negativně ovlivnilo střed města. Náměstek také připomněl, že město před několika lety z podobných důvodů vykoupilo tři opuštěné činžáky a umožnilo výstavbu standardních nájemních bytů.

Radnice označila odkup hotelu za ekonomicky výhodný. V roce 2018 se tržní cena Cascade odhadla na 105 milionů korun, znalecký posudek z letošního listopadu stanovil cenu na 85 milionů. Schválená kupní cena je sice 81 milionů, ale město chce po třech letech komerčního provozu požádat stát o vrácení DPH ve výši 14 milionů, takže hotel radnici nakonec vyjde na 67 milionů. Město navíc předpokládá, že s hospodářským růstem v ČR může cena hotelu stoupnout.

Rizikem celé transakce je epidemie koronaviru, současný útlum hotelnictví a možné prohlubování provozní ztráty v příštích letech, kdy by město muselo hotel dotovat zvyšováním základního kapitálu až o 2 miliony korun ročně. Hotel je starý 40 let, takže si také může vyžádat investice do nečekaných oprav. Zastupitelstvo odsouhlasilo koupi v době, kdy rekonstruovat potřebují desítky pokojů.

Hotel Cascade se otevřel v roce 1983 pod názvem Murom a s kapacitou pro 486 hostů. Objekt má 13 pater, 168 pokojů, restauraci, kavárnu, taneční sál pro 150 lidí, vlastní prádelnu, parkoviště pro pět desítek aut a další zázemí. Hotel zaměstnává čtyři desítky lidí, kteří budou moci přejít pod městskou servisní firmu. Loni byl hotel z větší části obsazen, letos počet hostů klesl kvůli koronaviru. Výhodou hotelu je, že ho přednostně vyhledává podnikatelská klientela, což v posledních letech souviselo s rozvojem průmyslových zón v regionu.