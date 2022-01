„Přijde mi to jako inteligentní zábava. Je to výborný způsob, jak se sejít s partou přátel každý týden na tři hodiny, udělat si hezký večer a ještě se něco nového dozvědět,“ svěřuje se Šárka. Na vědomostní kvízy do mosteckých restaurací začala chodit před šesti lety, ale nyní zakotvila v novém kulturním prostoru v přízemí městské knihovny. Velký zájem o soutěžení ji nepřekvapuje. „Je to skvělý způsob, jak sem dostat lidi. Týmy se znají a přidávají se nové,“ říká Mostečanka. Kvízy se podle ní vyvíjejí. Mají i speciální téma, například seriál Přátelé. Existuje i celostátní kvízová liga. „Tu ale nehrajeme. My se sem chodíme bavit,“ dodává soutěžící.

Spolu s ní je v sálu 74 hráčů ve čtrnácti týmech s roztodivnými názvy. „Dnes jsme měli mít další nový tým, ale prý jsou v karanténě, takže přijdou příště,“ říká moderátor Roman Lukesle a připomíná pravidla: „Je pět kol a v každém je jedenáct otázek. Na každou je jen jedna odpověď. Čím méně je členů týmu, tím je to v určitém momentu výhoda.“

A jaké zazní otázky? Například jakými třemi slovy nazval svou prezidentskou kampaň matematik a podnikatel Karel Janeček, jak se jmenuje avizovaný nový seriál platformy Amazon Prime Video nebo jaký z těchto čtyř států eurozóny přijal euro jako poslední - Slovensko, Slovinsko, Litva, nebo Řecko? Nakonec vyhrává tým Banda pivních trotlů, druhé jsou Blaženy a třetí Kokešové. Další setkání bude 1. února.

Hospodské kvízy s jednotnými pravidly se konají v desítkách podniků v celé ČR. V mosteckém Studiu 3, kde na podzim vznikl z bývalého kina víceúčelový kaskádový sál pro koncerty, přednášky a divadelní představení, týmy soutěží každé úterý od 19 hodin. Návštěvnost postupně roste, takže personál teď bude nosit další stoly až k pódiu, aby mohli přijít noví hráči. „Pro mě je to věc, kterou jsem vůbec nečekal. Chodí zhruba sedmdesát lidí a všechny stoly bývají v úterý obsazené. Stále mě udivuje, jak dospělého člověka baví soutěžit s papírem a tužkou a jak si na to dokáže vyhradit čas,“ řekl zakladatel studia Miroslav Kuželka. Podle něj chodí i parta, která si kvůli kvízu posunula odjezd na letní dovolenou na středu, aby v úterý nechyběla a nepřišla o body.

Kvízy mají dlouholetou tradici ve Velké Británii, odkud se dostaly do ČR a přečkaly i covidové lockdowny. Hospodský kvíz v Mostě zahrnuje 55 otázek a jednu závěrečnou bonusovou, které celostátní centrála soutěže každý týden mění. Tým může tvořit až osm hráčů, startovné za každého je 60 korun. Odpovědi se píší na papír a po každém kole se vyhodnocují. Nikdo nesmí používat internet ani taháky.