Vedení obce se obávalo, že areál koupí obchodníci, kteří by budovy využili v rozporu s místními potřebami a udělali z nich například rizikovou ubytovnu. Samospráva by pak ztratila nad středem vsi kontrolu. Záměrem obce je však udělat ze starého komplexu moderní víceúčelový areál pro kulturu, sport, bydlení a stravování. Pak by ho kromě obyvatel Lužic mohli využívat i návštěvníci obce, například cyklisté, jezdící do Českého středohoří na výlety po cyklostezkách. „Chceme, aby náves vypadala hezky a náš víceúčelový areál sloužil i dalším generacím,“ řekl starosta Jindřich John.

Obec koupila areál za 5,5 milionu korun. Návrh na přestavbu počítá s novou restaurací, tanečním sálem, salonkem, obecními byty, prostory pro fitness, jógu, kadeřnictví, pedikéru a kosmetiku. Na nádvoří má být pódium, letní kino, taneční parket, hřiště a terasa pro venkovní občerstvení. Plán zahrnuje i byt správce, který by se o celý komplex staral. Jeho součástí by mělo být také technické zázemí pro údržbu obce.

Zdroj: DeníkV budoucnu by se do nového areálu mohla podle starosty přesunout obecní Augustinská pouť, která se koná na okraji vsi, ale kdysi se pořádala na návsi. Tam by pro pouť opět bylo veškeré zázemí, včetně občerstvení a toalet.

Obec si nemusela brát úvěr a areál koupila z vlastních zdrojů. Pomohly úspory a peníze z prodeje objektu, kde dříve býval obecní úřad.

Zatím nelze odhadnout, kdy rekonstrukce koupené nemovitosti začne a kolik bude stát. Obec chce připravit projektovou dokumentaci a požádat o dotaci. Několikrát upravovaný objekt hospody vykazuje potíže se statikou, takže příprava projektu zahrne i posudek, zda bude vhodnější rekonstrukce či demolice s výstavbou nové budovy.

Kulturní dům Lužicím chybí. Když například obecní úřad přeje ženám k MDŽ, vozí je do osady Svinčice, protože do otevřené malé lužické hospody na okraji vesnice by se oslavenkyně nevešly. „Obec, která má přes pět set obyvatel, si kulturní zařízení zaslouží,“ dodal starosta.