Jak se z Mostečana stal hororový komik a manažer cirkusu? Matěj Břešťák se narodil v mostecké nemocnici v březnu 1994, takže letos oslaví 30. narozeniny. Okouzlen světem klaunů, artistů a drezúr byl už ve školce. Měl čtyři roky, když ho rodiče vzali v Mostě poprvé do cirkusu. „A já jsem si to prostě zamiloval,“ řekl. S nabývajícím věkem cirkusy navštěvoval čím dál víc. Jeho vášeň přetrvávala i za studií na mosteckém gymnáziu. Už tehdy si jeho okolí šuškalo, že cirkus se mu stane asi osudným. On na tom nic špatného neviděl. Naopak, cirkus vždy vnímal jako kulturu.

Má to být opět drsný artistický bizár pro příznivce tohoto žánru s prvky humoru. „Na Most se hrozně moc těším, protože jsme tu čtyři roky nebyli. Pro mě je to i dost osobní záležitost. Když to teď říkám, tak mám husinu, protože tady na tom místě vždycky vidím sebe, toho malého kluka, co tu seděl v cirkusech mezi diváky, a teď bude vystupovat jako hororový klaun před domácím publikem,“ svěřil se cirkusový umělec na Šibeníku, kde je tradiční místo pro šapitó.

Klíčové bylo jeho setkání s vstřícnými umělci z cirkusu Jo-joo, u kterého pak trávil volný čas a dojížděl za ním. Pomáhal postavit stan, prodávat popkorn, roznášet letáky po městě a později zkoušel trénovat cirkusová vystoupení. „Seznámil jsem se úplně se vším a jsem za to hrozně rád, protože člověku to dá úplně jiný pohled na cirkus,“ sdělil. Tato zkušenost ho dovedla až k současné kariéře, kdy je tváří ojedinělého cirkusu Ohana a zároveň jeho manažerem. „Pro mě je to prostě splněný dětský sen,“ dodal.

Jenže na gymnáziu to ale ještě tak jasné nebylo. V maturitním ročníku, kdy už měla většina spolužáků podané přihlášky na vysokou, nevěděl, co dál. V hlavě měl sice cirkus, ale jako jedináček nechtěl zklamat svoje rodiče a zůstat jen středoškolákem se všeobecným zaměřením. Takže zašel ke školní výchovné poradkyni na test a ten zjistil, že má mimořádné vlohy pro práci s lidmi, že je rád středem pozornosti a dokáže bavit. Povzbuzen tímto zjištěním, které ladilo s jeho cirkusovým smýšlením, podal si přihlášku na hereckou „vošku“ v Praze. „Líbilo se mi, že tam učí kromě herectví i moderování. Na DAMU nebo JAMU jsem si nevěřil, protože jsem nikdy nechodil na žádný dramaťák,“ uvedl.

Po náročných zkouškách v Praze byl na hereckou školu přijat. V polovině studia ale vzdělávaní dočasně přerušil, protože dostal nabídku pracovat jako komik v cirkusu v Polsku. Rodině oznámil, že se nemusí bát, že se vrátí a školu dodělá. Dodnes má toto rušné období v živé paměti. V Polsku to bylo složitější, protože cirkus nestál ve městě pár týdnů, ale stěhoval se ze dne na den. Mladý Matěj při tom i studoval. Ráno byl v Praze ve škole, pak cestoval do Polska na večerní vystoupení a po programu zase jel zpátky. „Bylo to fakt hodně těžké a myslel jsem si, že školu nedodělám. Diplomku jsem psal v cirkusovém stanu. Ale šrotil jsem se a školu nakonec zvládl,“ zavzpomínal. Podle něj je talent sice prima věc, ale člověk by ho měl dál rozvíjet. „Škola mi rozšířila obzor v oblasti improvizace a stand-up komiky. Já už na začátku studia řekl, že nikdy nechci hrát v divadle, ale chci vytvořit postavu klauna, který do této doby v České republice nebyl,“ dodal Mostečan, který se stal klaunem v prvním hororovém cirkusu v ČR, jehož novátorství zpečeťuje ochranná známka.

Letos nabídne nový mezinárodní program The Future ve stylu postapokalypsy a boje o přežití. Představení obsahuje vulgaritu, proto je vstup doporučen od 12 let věku. Premiéra show bude 1. března v Mostě, odkud se po deseti dnech vydá cirkus do Kladna. Letos navštíví 14 měst, včetně Prahy, Brna a Ostravy. Kapacita stanu je 350 lidí. Personál tvoří dvě desítky lidí. Vstupenky stojí 550/450 Kč podle typu sezení.

Matěj Břešťák je raději klaunem a artistou na vzdušné tyči než manažerem, protože tahle civilnější role je spojená s papírováním, včetně zajišťování různých povolení a přípojek na vodu a elektřinu. „V Mostě je to super, protože tady funguje cirkusový plac, ale jsou města, kde není žádná přípojka. A jenom to, aby vás připojili na elektriku trvá papírově měsíc,“ vysvětlil.

V letošní tour prý bude téměř všechno úplně nové, včetně stanu, sezení a osvětlení. „Most bude pro nás speciální tím, že tu máme premiéru. Budeme mít hodně nových tváří, a to nejen artisty z České republiky a Evropy. Víc zatím nechci prozradit. Je to překvapení pro lidi,“ řekl manažer. I když cirkus nabízí děsivou zábavu, diváci se podle něj vracejí a návštěvnost rok od roku stoupá. „Lidi začali po covidu prahnout po zábavě. Třeba v Brně a Praze míváme stan každý den úplně narvaný,“ sdělil manažer a klaun v jedné osobě. Práce v cirkuse ho uživí, takže si nemusí přivydělávat bokem.

„Nechutnosti? Od toho jsem tam já.“

Cirkus Ohana při hledání vlastní originální cesty vsadil před lety na horor a manažer toho nelituje, i když občas čelí výtkám kvůli vulgaritám během představení. „Když jsme jako první přišli s hororovým cirkusem, tak nás někteří lidi z branže odsuzovali. Říkali, že tenhle styl zábavy v České republice nemůže nikomu vyjít a nemá budoucnost. Jenže jsme začali být navštěvovaní a vznikla konkurenční tendence nás napodobit. Nám ale diváci zůstali věrní,“ uvedl manažer, který svůj sen vtělil do postavy hororového klauna. Připustil, že Ohana není pro všechny typy diváků. „Je to drsné, je to zkrátka horor, který se snažíme dělat na sto procent. Tenhle žánr nemá hranice. My se tím nijak netajíme, prezentujeme se tak všude, i na našich sociálních sítích. Lidi předem vědí, do čeho jdou. Někdy se ale najde někdo, kdo to prostě nepobere,“ vysvětlil Matěj Břešťák. Podle něj kritik nemůže šmahem odsuzovat ani korektní divadelní představení, pokud se mu nelíbí, protože herci věnují hře kus svého života. Ohana navíc přidal do programu rockový a erotický nádech. „A nechutnosti? Od toho jsem tam já,“ dodal s humorem klaun, který v manéži řádí i s imitací krve a honí divačky.

O neobvyklém cirkusu vznikl loni studentský dokumentární film, produkovaný plzeňskou Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. V krátkometrážním snímku s názvem Cirkus strachu, který je k vidění na YouTube, odhalil Matěj Břešťák s kolegy zákulisí Ohany. „Filmaři nám nahlédli pod pokličku. Ten dokument se mi moc líbí. Jsou tam zajímavé věci, se kterými se divák nemůže setkat,“ řekl manažer.

U cirkusu chce být pořád. „Říká se, že když prošoupete jedny cirkusové boty, tak u cirkusu zůstanete. A já jsem těch bot prošoupal hodně, takže se do budoucna vidím jenom v cirkusu. Chceme ho neustále posouvat. Neradi bychom uvízli na jednom bodě. Každý rok divák čeká něco nového a my už teď, ač máme před letošní premiérou, začínáme plánovat, co bude v dalším roce,“ řekl Matěj Břešťák, který se nedávno vrátil z dovolené na Bali, kde ho šokoval recepční hotelu. V Břešťákovi poznal hororového klauna, kterého sleduje na videech sociálních sítí. „Měl jsem z toho obrovskou radost, protože Indonésie je opravdu daleko,“ řekl klaun. Za jeden z nejsilnějších okamžiků své kariéry ale označil setkání se slepou dívkou, která byla v cirkusu na představení. „Osahala si mou tvář a byla šťastná. Já měl slzy v očích,“ svěřil se Matěj Břešťák.