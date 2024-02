Horor cirkus v Mostě se otevře 1. března. Umělce potěšil velký zájem o lístky

První český hororový cirkus Ohana představí v pátek 1. března na Šibeníku v Mostě novou show s názvem The Future. Touto premiérou začne letošní celostátní tour ojedinělého uměleckého a artistického souboru, který pomáhal zakládat Mostečan Matěj Břešťák. Reportér Deníku se šel ve čtvrtek 29. února podívat do stanu, jak to v něm vypadá, než se u něj začne shromažďovat první dav příznivců této bizarní podívané.

V Horor cirkusu Ohana v Mostě 29. února vyvrcholila příprava na první představení s novým programem, která má premiéru 1. března. | Video: Martin Vokurka