V široširé jámě povrchového dolu hrabe posádka kolesovým rýpadlem uhlí, dokud to ještě jde. Za pár měsíců šachta s víc než stoletou tradicí utichne. Při práci ale není moc času myslet na to, co bude dál. Stále se něco děje.

Do kabiny řidiče vstoupí zaprášený muž v přilbě. „Jindřichu, já bych to moc nedráždil, nahoře je to prasklý,“ upozorní. „Já tam nic nevidím,“ řekne Jindřich Helt, kterému do oken praží slunce. „Vod toho bloku, co máš před kolesem, jezdi jenom doleva,“ radí kolega. „Já tam vyjedu,“ prohlásí řidič a kabina začne stoupat jako kolotočová labuť.

Jindřich Helt je horníkem skoro třicet let. Dvanáctky ranní noční, volno volno, furt dokola. Jenže slovo furt za dva týdny přestane platit. V pátek 31. května bude poslední šichta. A pak se za řidičem velkostroje definitivně zavře brána. Patří k propuštěným.

„Já počítal s tím, že když tady skončím, tak přejdu na Vršany, a tam, že to nějak dosloužím do důchodu. Nečekal jsem, že se stane tohle. Bylo to hořký, těžký, nepříjemný, ale nedá se nic dělat, musíte se s tím smířit a najít si nějakou jinou pracovní alternativu. Jak říkal můj děda, hlavně se z toho neposrat,“ svěří se Helt, který je šéfem směny o pěti lidech. Řidič těžebního velkostroje na lomu ČSA Jindřich Helt dostal výpověď. Patří ke stovkám lidí, pro které už není kvůli limitům těžby na šachtě práce.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Pochází z hornické rodiny. Například jeho dědeček a babička dělali na Hrabáku, strýc na Ležákách a tatínek na Juliusce v hlubině. I dospívajícího Jindřicha havířina přitahovala, takže se vyučil pro šachtu instalatérem a v osmnácti letech nastoupil na Hrabák.

V roce 1994 začínal jako přesypář (obsluha přesypu na zakladači), pak byl šmírákem (mazačem), zámečníkem a zástupcem bagráka. V roce 2000 přešel do lomu ČSA, kde byl nejprve pomocníkem a následně řidičem pásového zakládacího vozu a pak přešel na bagr jako zámečník, povýšil na zástupce bagráka a nakonec se stal bagrákem.

O kabině řidiče velkostroje snil od svých osmnácti let. Rýpadlo o velikosti paneláku je pro něj stále velkou hračkou. „Chlapi, čím víc stárnou, potřebují větší a dražší hračky a já myslím, že tohle je dostatečně drahá hračka,“ říká horník.

LOM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY V Mostecké pánvi se otevřel v roce 1901 a původně se mu říkalo Hedvika a pak Důl president Roosevelt . Nejprve zásoboval hnědým uhlí nedalekou elektrárnu Ervěnice .

a pak . Nejprve zásoboval hnědým uhlí nedalekou elektrárnu . Těžební lokalitu nyní spravuje společnost Severní energetická . Podle skupiny Sev.en Česká energie, které důl patří, se v lomu nachází nejkvalitnější hnědé uhlí v celé Evropě.

. Podle skupiny Sev.en Česká energie, které důl patří, se v lomu nachází nejkvalitnější hnědé uhlí v celé Evropě. Za hranicí stanovenou takzvanými ekologickými limity těžby se zásoby tohoto uhlí odhadují až na 100 let. Limity však zachránily před zánikem sousední historické město Horní Jiřetín , jehož obyvatele chtěli těžaři přestěhovat do nového sídla. Po ukončení těžby vznikne v části zbytkové jámy jezero.

těžby se zásoby tohoto uhlí odhadují až na 100 let. Limity však zachránily před zánikem sousední historické město , jehož obyvatele chtěli těžaři přestěhovat do nového sídla. Po ukončení těžby vznikne v části zbytkové jámy jezero. Skupina provozuje také uhelný lom Vršany, elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín. Je dvojkou ve výrobě elektrické energie v Česku a dodává energii do více než milionu českých domácností.

V noci už uhlí několik let nehrabe kvůli útlumu těžby, ale na noční musí bagrák chodit jako protipožární hlídka, protože velkostroj je pod proudem a nemůže být podle předpisu bez dozoru. To je pak řidič ve stroji sám a ven vychází na pravidelné kontroly.

Loni byl ale na šachtě mimořádný provoz, kdy se uhlí hrabalo v noci čtyři měsíce. „Člověk si na to předtím odvykl, takže noční pak byly záhul,“ zavzpomínal řidič, otec dvou dětí ve věku 18 a 25 let. Ani ony už zřejmě v rodinné tradici pokračovat nebudou.

Jindřich Helt si už našel novou práci mimo svůj obor. Hned 1. června by měl nastoupit, i když nevylučuje druhou variantu, že si před životní změnou ještě užije trochu bezstarostnosti. Uvažuje o tom, že si udělá tři měsíce volna a znovu pracovat začne až od 1. září.

Uhelný lom ČSA na Mostecku v úterý 14. května.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„To bude možná asi lepší, když už jsem takhle celý život makal,“ uvažuje nahlas uprostřed šachty v kabině, ze které řídí dolování pod okny. Hovoří o štěstí, že při této práci dělal ještě brigádu, která se brzy má stát jeho hlavní prací.

„S hornictvím to nemá nic společného, má to blízko k autodopravě,“ dodá řidič, který má papíry skoro na všechno, kromě autobusu. Odstupné od šachty si chce s rodinou užít, část asi padne na dovolenou.

Když jste s ním v hlučné kabině ve vyprahlé pustině dolu a sledujete, jak kouká střídavě do tmavé uhelné stěny a na palubní desku, kladete si otázku, jak tuhle rutinu může někdo psychicky vydržet. „Ona to zas taková nuda není.

Uhlí se musí vyhrabat správně, aby stěna nespadla, a musí mít předepsanou kvalitu,“ vysvětlí řidič, jenž je ve volném čase rybářem a členem Sportovně střeleckého klubu Doly Ležáky Most 0311.

Těžební firma 9. května veřejně oznámila hromadné propouštění, rozdává lidem výpovědi a pomáhá jim zprostředkovat novou práci. S uzavřením lomu ČSA, kde těžba nemůže pokračovat za hranice vládních limitů, se předem počítalo. Důl je dlouhodobě v útlumu a těží jen v omezeném množství.

„Těžba bude řízeně ukončena během několika následujících měsíců. Zatím dochází k přerušení těžby,“ informoval generální ředitel Severní energetické Petr Lenc. Pokud bude v zimě v ČR nedostatek uhlí pro výrobu elektřiny a tepla, firma provoz lomu ještě částečně obnoví, přičemž využije zaměstnance ze sesterského lomu Vršany.

Řidič těžebního velkostroje na lomu ČSA Jindřich Helt dostal výpověď. Patří ke stovkám lidí, pro které už není kvůli limitům těžby na šachtě práce.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Kvůli přerušení těžby na lomu ČSA propustí společnosti Severní energetická a Sev.en Inntech, která zajišťuje obslužné činnosti pro těžební společnost, od května do července 485 zaměstnanců. Budou to provozní zámečníci, elektrikáři, řidiči, mechanici a další technické profese.

Většina odejde s nadstandardním odstupným ve výši osminásobku platu. Horníci navíc dostanou od státu rentu, se kterou mohou před odchodem do starobního důchodu přijmout i práci s nižším výdělkem, než měli na šachtě.

Uvolňované kvalifikované pracovníky chtějí další zaměstnavatelé, například mostecké technické služby či místní dopravní podnik provozující MHD na Mostecku. „Svědčí to o sounáležitosti regionu. Naši lidi jsou dříči. Pro nové zaměstnavatele je to prostě výhra vzít si od nás horníka,“ sdělila mluvčí skupiny Sev.en Česká energie Eva Maříková.

Kdo sám rovnou nepřejde k jiné firmě, tomu pomůže detašované pracoviště úřadu práce přímo v mostecké administrativní budově Severní energetické. Kolik nezaměstnaných horníků úřad celkem zaeviduje, se ukáže až v létě. Pomoci mají také rekvalifikace.

I když nebude horníkem, Jindřich Helt se chce s kolegy ze šachty dál scházet. „Jsme dobrá parta a kolegové, ale hlavně jsme kamarádi,“ vysvětlí řidič velkostroje a zavře za sebou kabinu. Čekají ho poslední dva pracovní týdny v lomu, na který nikdy nezapomene.

