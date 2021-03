„Žije se nám tady dobře, je tu fajn, máme hezké město,“ říká 50letá rodačka Alena Bartková. Vztah k Jiřetínu označuje za srdeční záležitost. Tady má domov hluboké kořeny.

Zdroj: Deník„Je to tu takové domácké, všichni se tu znají,“ potvrzuje Tereza Staňková ze Sport Clubu Pošta, kde vaří lidem obědy a provozují výdejní okénko. Epidemie koronaviru a lockdown jsou pro město další zatěžkávací zkouškou. „Já z toho moc nadšená nejsem. Mrzí mě, že zavřeli školku,“ povzdechne si maminka, která musí doma zabezpečit malého syna.

O teplé jídlo je ve vývařovně zájem. Od okénka právě odchází skupina dělníků. „Lidi říkají, hlavně nám to tady nezavřete, protože sem chodí pro jídlo rádi,“ říká žena v respirátoru, která pomáhá v kuchyni. V provozu je každý den kromě soboty.

Radnice se už rok snaží lidem pomáhat, aby koronakrizi zvládli. Loni rozdávala roušky, letos respirátory a stále nabízí seniorům a nemocným donášku jídla, léků a další služby. Bohatý kulturní život se přesunul alespoň do online vysílání na internetu. „Pořád se snažíme pro naše obyvatele něco vymýšlet,“ říká místostarosta Jiří Beneš.

Loni v létě, při uvolnění opatření, byla tradiční pouť. Město to risklo a nelituje. Přijely kapely a na chvíli zas bylo dobře. Zda pouť bude i letos, nikdo neví. Srpen je sice ještě daleko, ale covid stále blízko.

Zavřená je i základní škola. „Dost nás mrzí, že děti jsou v podstatě rok doma, což je šílené,“ říká starosta Vladimír Buřt. Dodává, že si váží učitelek za distanční výuku, která je ani nemůže moc bavit, protože nenahradí přímý kontakt. Nikdy nebyl naštěstí zavřený městský úřad, i když ani části personálu se karanténa nevyhnula.

Omezení společenského života je ale citelné. Například v únoru se nemohl konat masopustní průvod s maskami a kapelou. Městem prošlo jen pár nadšenců v rozestupech a rouškami. Zněla reprodukovaná hudba z auta.

„Je to těžké, ale vydržet se to dá,“ komentuje nezvyklý útlum akcí starosta. Přeje si, aby různé zákazy už skončily. Jaké budou Velikonoce, nikdo netuší. Podle starosty by ale pouť mohla v srpnu vyjít. Odkazuje na karlovarský filmový festival, který pořadatelé na srpen přeložili z července. „Všichni asi doufají, že srpen bude na akce lepší,“ vysvětluje s tím, že termín bude možná reálný, když se zrychlí očkování. Pokud se bude moci pouť udělat alespoň v omezeném režimu, pak by byla naděje uspořádat i tradiční podzimní a vánoční akce, třeba zpívání v kostele. „Budeme věřit,“ dodává starosta.

Venkovské město bez paneláků, které nemá centrální vytápění jako Most a Litvínov, čelí v zimě i kouři z lokálních topenišť. „V téhle době nemůžete vylézt ani ven,“ tvrdí 72letá Alena Lencová. Psaly o tom i Jiříkoviny, což jsou radniční noviny. „V zimě jsme vystaveni silně zapáchajícímu kouři z domů,“ upozornily. Situace je sice lepší než dřív, ale řada majitelů neekologických kotlů odkládá jejich výměnu za nový zdroj. Město jim i letos nabízí vlastní program kotlíkových dotací.

Horní Jiřetín



Město má přes 2 200 obyvatel. V poslední době dost investuje. Staví komunitní domov pro seniory, přestavuje bývalé nádraží na hotel, připravuje výstavbu cyklostezky na bývalé železniční trati z Litvínova a chystá další projekty. Pro budoucí rozvoj bude klíčové schválení návrhu nového územního plánu, který mimo jiné počítá se vznikem jezera po zatopení dolu ČSA a s vybudováním velkého centra obnovitelných zdrojů energie. Těžba uhlí v této lokalitě bude ukončena pravděpodobně v roce 2024.



Horní Jiřetín je poprvé písemně připomínán roku 1263. Obyvatelé se kdysi živili rybolovem v Komořanském jezeře, těžbou rud a zemědělstvím. Od 19. století dominovala těžba uhlí, které pomohla železnice. Od roku 1828 je v Jiřetíně textilka (Triola). Nejcennějšími památkami jsou Zámek Jezeří a raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie.



Ve městě se narodil František Josef Glaeser (1798–1861), významný hudebník, dirigent vídeňského divadla a přítel Ludwiga van Beethovena. V Kodani byl dvorním kapelníkem a získal šlechtický titul.