Městský úřad v Horním Jiřetíně zajistil obyvatelům starším 60 let respirátory. Ve městě žije přes pět set seniorů v této věkové kategorii a na každého byly tři kusy.

Foto: Deník/Martin Vokurka

Úřad je nechal rozvést autem přímo do bydlišť, kde si je senioři osobně vyzvedli, nebo je našli v poštovní schránce. Podobně postupoval Most, který pro své seniory nad 65 let nakoupil 60 tisíc respirátorů. Většina si je vyzvedla od 1. března venku u radnice, obyvatelům penzionů a bytových domů pro seniory se pomůcky dovezly.