Zdroj: DeníkV posledních letech však začali v Horním Jiřetíně uvažovat o novátorském využívání obnovitelných zdrojů energie. Město si nejprve vybudovalo ze své peníze malou distribuční soustavu napojenou na běžnou síť vysokého napětí. Vlastní trafostanice s vedením nízkého napětí propojuje největší městské budovy, hlavně základní a mateřskou školu a několik domů s městskými byty.

Do této interní přenosové soustavy může dodávat elektřinu ZŠ, která má na střeše fotovoltaickou elektrárnu a k vytápění využívá tepelné čerpadlo. Solární panely na školu v roce 2018 instalovalo město ve spolupráci s organizací Greenpeace a stovkami dárců z celé ČR. V tzv. „Výzvě pro Jiřetín” se na zřízení elektrárny tehdy vybralo přes 300 tisíc korun. V létě, kdy jsou prázdniny a škola nefunguje, se elektřina z její střechy spotřebovává hlavně v městských bytech.

Most chystá nové služebny strážníků. Jedna pomůže ohlídat park Střed i Stovku

Tuto ojedinělou distribuční soustavu chce město posílit rozšířením solární elektrárny až na trojnásobek a výstavbou dalších. Fotovoltaická elektrárna má vzniknout na nevyužívaném plácku u školky a v areálu čistírny odpadních vod ve spodní části města. Tyto rozpracované projekty budou doprovázet další úsporná opatření.

Horní Jiřetín už v několika etapách zmodernizoval bez dotací své veřejné osvětlení, které čítá přibližně 450 lamp. V prvním roce po obměně svítidel klesly městu náklady ze 480 tisíc na 140 tisíc korun a návratnost investice byla zhruba šest let.

V budoucnu, až to umožní legislativa, chce radnice iniciovat založení lokální energetické firmy, v níž by měli kapitálový podíl město, soukromý sektor a obyvatelé. Společnost by vyráběla elektřinu ve své velké fotovoltaické elektrárně a v rámci komunitní energetiky by dodávala proud za výhodných podmínek svým spoluvlastníkům. Připravovaný záměr zatím počítá s náklady v řádech desítek milionů korun a plochou o rozloze dvaceti tisíc metrů čtverečních v neúrodné krajině po těžbě.

Zdroj: Deník/Martin Vokurka

„Na začátku Horní Jiřetín bojoval proti uhlí, dnes jde příkladem,“ řekl odborník na fotovoltaiku Jindřich Gabriel, který pomáhá městu zavádět úsporné energetické projekty.

Na rozšíření fotovoltaické elektrárny ve škole už má město stavební povolení. Náklady se odhadují na 1,2 milionu korun, z toho víc než třetinu by měla pokrýt dotace. Roční úspora se očekává ve výši 190 tisíc korun a návratnost za necelých pět let. Solární panely na jižní střeše čistírny by měly stát zhruba 800 tisíc korun, dotace by byla 160 tisíc a návratnost do šesti let. Čistírna, která je v provozu pořád, by na rozdíl od školy všechnu svou elektřinu sama spotřebovala.

Ambiciózní, ale reálné projekty Horní Jiřetín představil na únorovém motivačním semináři s názvem „Finanční úspory za energie v obci pomocí fotovoltaiky“, který ve městě uspořádala pro starostky a starosty ze své územní působnosti nezisková organizace Místní akční skupina Naděje (MAS). Ta se specializuje na rozvoj venkova s obcemi s méně než 25 tisíci obyvateli a chce zvýšit informovanost samospráv o novém odvětví ekonomiky.

Nefunkční nádražní budova v Louce u Litvínova nemá zchátrat. Stát jedná s krajem

„Téma zelené energetiky bude pro všechny obce a města nabývat na významu,“ řekl předseda správní rady MAS Naděje Petr Pillár.

Ze setkání vyplynulo, že i malé vesnice by se měly obrátit na odborníky v energetice, kteří jim poradí, změří spotřebu a navrhnou řešení. Tato fáze stojí jen tisíce korun. Na případné projektové dokumentace a instalace lze čerpat dotace z Modernizačního fondu, Národního plánu obnovy, z programu Nová zelená úsporám či Fondu spravedlivé transformace.

Obce by měly pomoc využít a projekty si co nejdříve připravit, jinak jim peníze utečou. Jsou i názory, že stát byl měl zejména malé obce v zelené energetice víc podporovat, aby velké energetické firmy vesničky z nového trhu a dotačních programů nevyšachovaly. Jak zaznělo v Horním Jiřetíně, prioritou obcí není vydělávat, ale uspořit ve skromných veřejných rozpočet náklady za elektřinu, jejíž cena roste.