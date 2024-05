Průlom nastal až letos v květnu, kdy se hokejová fan zóna přesunula k jezeru Most. A Mostačané díky finále stanovili nový rekord v návštěvnosti místních přenosů. V neděli během boje o zlato lidé seděli i na chodníku, protože na trávník nad pláží se všichni nevešli. Někteří fanoušci obsadili i sektor pro bicykly a jeden chlapec si dal stoličku do fotbalové branky na sousedním pískovém hřišti, aby na obrazovku viděl alespoň z boku.

„Vysoká návštěvnost nás hodně potěšila, všem fanouškům za ni moc děkujeme. Dokazuje to, že Most je skutečně městem sportu,“ sdělila mluvčí mostecké radnice Klára Vydrová. Podle ní byla série přímých přenosů u jezera jakousi malou generální zkouškou na dvoutýdenní Olympijský festival, který začne 25. července přímým přenosem ze slavnostního zahájení, jenž odvysílá Česká televize.

Přes dva tisíce lidí fandilo u jezera Most českým hokejistům během přímého přenosu z finále světového šampionátu, kde ČR nakonec získala zlato.Zdroj: Deník/Martin Vokurka

U jezera Most bude během letní olympiády v Paříži největší tuzemská fan zóna, kam budou přijíždět rovnou z Paříže olympionici. V okolním areálu bude pro veřejnost kompletní zázemí s ochutnávkou víc než padesáti sportů, včetně vodních. Při zahajovacím ceremoniálu, kdy dorazí první návštěvnická vlna, pomůžou pořadatelům dvě pódia. „Počítáme s variantou, že přijde i víc lidí a budeme na to připraveni,“ sdělila mluvčí Českého olympijského výboru Veronika Linková.

O Olympijském festivalu

Bude u jezera Most od 26. července do 11. srpna (zahajovací ceremoniál večer 25. 7.). Nabídne řadu atrakcí a přes 50 sportů, které si návštěvníci budou moci vyzkoušet. Hlavní areál s hřišti, největší českou fanzónou, občerstvením a stanovým městečkem bude na rovinaté louce za zastávkou MHD. Zóna pro vodní sporty bude v jihozápadním okraji jezera.

OTEVÍRACÍ DOBA



Pátek 26. 7. 14:00 – 21:00

Neděle – čtvrtek 9:00 – 19:00

Pátek – sobota 9:00 – 21:00

Vstupné:

Za vstup do festivalového areálu se bude platit. Jednodenní vstupenka pro děti od 6 do 12 let stojí 100 korun, pro mládež od 13 let a dospělé 200 korun. Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 12 let) je za 400 korun. Děti do 6 let, senioři a ZTP nic neplatí.

Na zvýhodněné vstupné mají nárok obyvatelé města Most a přilehlých vesnic Bečov, Bělušice, Braňany, Havraň, Korozluky, Lišnice, Lužice, Malé Březno, Obrnice, Patokryje, Polerady, Skršín, Volevčice a Želenice. Ti pořídí vstupenku na celý festival za cenu nezvýhodněné jednodenní vstupenky. Například dospělý z Mostu si koupí vstupenku za 200 korun a bude s ní moci chodit na festival každý den.

Toto zvýhodněné vstupné platí i pro zaměstnance mosteckého magistrátu, příslušného krajského úřadu a státního podniku Diamo, který je správcem jezera. Majitelé zvýhodněných vstupenek budou muset při vstupu na festival ukázat doklad totožnosti nebo zaměstnaneckou kartou. Počet vstupenek není omezený a lze si je rezervovat na webu festivalu.