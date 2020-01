Mostečan Zdeněk Kolman začal s organizací mezinárodních vánočních hokejových turnajů mládeže Christmas Cup v roce 1999.

Zdeněk Kolman z Mostu pořádá mezinárodní hokejové turnaje mládeže a každoročně tak přiveze na tisíc lidí, kteří se nezajímají jen o hokej. | Foto: Deník / Edvard Beneš

Dycky Most! Někdy ale i jiná města, třeba Bílina nebo Chomutov. V minulosti i Děčín. To jsou dějiště mezinárodních vánočních hokejových turnajů mládeže Christmas Cup, které už dvě desítky let organizuje Mostečan Zdeněk Kolman. Podporuje tak nejen sportovní dění, ale i turistický ruch v regionu. Každoročně do Ústeckého kraje přijíždí nejen kvůli hokeji množství lidí.