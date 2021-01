Mostecký deník a Ponte reports přinášejí rozhovor s hodinářem Karlem Baksou. V České republice je jediné učiliště, kde se vyučuje hodinářství. Toto řemeslo se většinou dědí z generace na generaci.

Hodinář Karel Baksa | Foto: reprofoto Ponte reports

Podle jistého serveru je právě hodinář nejohroženějším povoláním. Co si o tom myslí jediný hodinář v Mostě? Je ještě vůbec zájem v době mobilních telefonů a chytrých hodinek o ty mechanické, nebo proč by se měly hodinky servisovat? To se dozvíte v rozhovoru.