Na městském hradu Hněvín budou od podzimu pokračovat opravy opěrných zdí. Hradby mostecké památky se opravují už několik let na etapy. Tentokrát se náklady odhadují na víc než pět milionů korun.

Radnice už vyhlásila veřejnou zakázku. Týká se hradeb v severozápadní části areálu a části hradeb mezi baštou a objektem bývalé kaple, kde je dnes expozice alchymisty Edwarda Kelleyho. Oproti projektové dokumentaci zůstane obvodová zeď z vnitřní strany hradeb bez omítky a smíšené zdivo řemeslníci nahradí kamenným zdivem.

Město chce uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem v říjnu. Práce mají trvat do jara. „Realizace akce bude probíhat za nepřerušeného provozu hradu,“ uvádí se v zadání zakázky.

Nebude to jediná stavba na Hněvíně. Pro město je prioritou dokončení rekonstrukce několik let zavřené zastaralé restaurace, jejíž přípravu mimo jiné prodloužilo řešení požární bezpečnosti. Zmodernizovaná restaurace by se měla otevřít do léta 2024. „Restaurace je potřebná pro chod celého hradu,“ sdělil primátor Marek Hrvol.

V plánu je ještě projekt na vylepšení ubytování, které bude mít formu butikového hotelu, a zřízení další vyhlídky doplněné o fotopoint. V budoucnu město nevylučuje výstavbu lanovky mezi Hněvínem a jezerem Most, kde se počítá s novou městskou čtvrtí s rozlehlými parky a sportovišti. Projekt lanovky je závislý na dotacích. Pokud je město nezíská, bude záměr odkládat.