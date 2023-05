Mostečtí kriminalisté se aktuálně obrací na širokou veřejnost se žádostí při pátrání po 76letém seniorovi. Pohřešovaný zmizel v posledních dnech a do současné doby o sobě nedal rodině vědět. Pravděpodobně se potuluje někde po ulicích, bez peněz a telefonu. Trpí duševní chorobou a může působit zmatěně.

Pohřešovaný muž. | Foto: PČR

Pohřešovaný měl odejít z domu v Mostě, ul. Čsl. Armády, a to mezi dny 5. až 7. května poté, co byl propuštěn z nemocnice. Oznámení policisté ovšem přijali až 10. května. Naposledy byl muž spatřen v hnědých kalhotách a modré zimní bundě. U sebe by měl mít pouze klíč od bytu. Senior je po operaci, ale zejména trpí duševní chorobou. Může tak působit zmateně a nevyzpytatelně. Blízká rodina nemá do současné doby o pohřešovaném žádné informace a obává se o jeho zdraví.