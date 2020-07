Nová hřiště, další lavičky, nebo mobilní kavárna? Už jen deset dní mohou Mostečané vybírat z 23 projektů, které navrhla veřejnost pro zlepšení města. Radnice do realizace nejlepších návrhů investuje celkem dva miliony korun. „Pořadí projektů určí celkový počet hlasů, které jednotlivé projekty získají ve veřejném hlasování, to je včetně odečtení záporných hlasů od těch kladných,“ sdělila mluvčí radnice Klára Vydrová.

Hlasování o projektech

najdete zde.

Podle průběžného žebříčku patří k největším favoritům stezka pro chůzi naboso na Resslu, bludiště na Benediktu, dětské atrakce ve Vtelně, zastínění 29 pískovišť v mateřských školách a oprava bruslařské dráhy na Benediktu.

Po ukončení hlasování radnice slíbenou sumu rozdělí podle pořadí. Počet projektů k realizaci není předem určen, musí se ale dodržet celkový dvoumilionový limit, přičemž jeden projekt nesmí stát přes milion. Pokud se limit nevyčerpá, vrátí se zůstatek do městského rozpočtu.

Podle mluvčí město začne s realizací vybraných návrhů hned po jejich zveřejnění a ve spolupráci s předkladateli. U každého projektu se stanoví předpokládaný harmonogram prací. Postup může být různý a závisí například na tom, zda bude nutné získat stavební povolení. Projekty do 300 tisíc se ale mají zvládnout do jednoho roku, ostatní do 18 měsíců. Město může v případě neočekávaných situací termín prodloužit.

Hlasování končí 31. července a je součástí prvního participativního rozpočtu Hejbni Mostem!, který umožňuje Mostečanům ovlivnit plánování investic a část z nich přímo vybrat. Každý má k dispozici tři hlasy, dva kladné a jeden záporný. Zajímavé návrhy, které letos neuspějí, mohou město inspirovat při plánování v dalších letech.

Do konce května veřejnost navrhla 44 projektů, z toho 21 komise neschválila a nepustila do hlasování. Buď byly drahé, nebo neodpovídaly dalším pravidlům.

S vyřazením svého návrhu nesouhlasil Jan Machovec, který prosazoval vypracování jednotného vizuálního stylu města. „K mému překvapení město návrh zamítlo,“ uvedl. Cílem projektu bylo, aby prezentace městských institucí, akcí města a reklamní předměty měly sladěný vzhled, který by si lidé s Mostem hned ztotožnili. „V současné době má každá městská společnost svůj vlastní design, který spolu vůbec nekomunikuje. Dokonce i nové události jako Hejbni Mostem či Budovatelka sice mají moderní vzhled, ale jsou to opět solitérní akce a těžko je pro nepoučeného diváka spojit s městem,“ vysvětlil. Vizuální identitu by nechal vybrat v otevřené soutěži odbornou porotou doplněnou o zástupce města.

Podle radnice má Most pro svou prezentaci grafický manuál i zdařilé logo a nehodlá to nyní měnit. „Bylo by nesmírně složité až nereálné spojit nové logo města s vizuály městských organizací a institucí. Velká část z nich, která nejsou příspěvkovými organizacemi města, by k tomu pravděpodobně ani nepřistoupila,“ zdůvodnila své rozhodnutí komise.

K dalším návrhům, které do hlasování nepostoupily, patří i finančně náročnější výstavba sociálního zařízení s celoročním provozem v parku Šibeník. Radnice tuto investici sama připravuje a už je na to projektová dokumentace.