Hladina v jezeře Most stoupla od čtvrtka 12. září o pouhý jeden centimetr. Ve čtvrtek byla kóta hladiny na 198,88 metru nadmořské výšky a v pondělí 16. září na 198,89 metru. V přepočtu na objem se však jedná o velké množství vody, přibližně o 30 900 metrů krychlových. To je jako kdyby se do jezera nalil dvaašedesátkrát plavecký bazén mosteckého aquadromu.

„Nárůst hladiny nepředstavují pouze samotné srážky, ale také přítok z podpovodí jezera a dále také dopouštění důlní vody z biotechnologické čistírny a dopouštění vody z řeky Ohře,“ sdělila Deníku Hana Volfová ze státního podniku DIAMO, který má jezero na starosti.