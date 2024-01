Herec byl zvyklý pít obyčejnou kávu. Tu z komoditních směsí, které se dají koupit v pytlíku na každém rohu. Zlom nastal, když mu dal kamarád ochutnat něco jiného. „Řekl, hele, to je výběrová káva, zkus to! A já ji ochutnal a řekl, že to není kafe, protože to nemělo takový ten hořký ocásek. Mělo to ovocně sladkou chuť s náznakem kávy a bylo to super,“ zavzpomínal herec. Od té doby začal s manželkou výběrovou kávu pít a zjišťovat, o čem vlastně je. Pak ho napadlo, že by si jednou v budoucnu mohli otevřít malou pražírnu, v níž by vytvářeli něco svého. A tak začal shánět různé publikace a na internetu sledovat instruktážní videa, aby poznal, jak dobře pražit.

Dva roky se vzdělával, když náhle přišla velká příležitost. Kamarád z obce Kanice u Brna mu nabídl malou pražičku, protože ve svém podniku přecházel na větší stroj. Martin Hubeňák pražičku výhodně koupil a zahájil domácké experimentální pražení pro rodinu a pak i pro kamarády a známé.

Po dvou letech pokusů a vylaďování přešla rodina s úředním souhlasem k drobnému podnikání. Pražírnu mají od loňska na zahradě v zateplené obytné buňce, kterou manželé upravili na dvě menší místnosti. Na plochu dva krát šest metrů se jim vše vešlo – sklad, stroj, stůl, židle, topení a dvoudřezová kuchyňská linka, kde upraženou kávu balí. „Je to tady prťavý, ale pro naše potřeby to úplně stačí,“ řekl herec a hlavní pražič.

Zájem o značku HerecPražíKávu roste

Zájem o značku HerecPražíKávu roste, i když na uživení to není. „Pro nás je to příjemný přivýdělek. I kdybych ale prodal jen kilo měsíčně, tak to budu dělat dál, protože pro mě je zábava,“ svěřil se nadšenec. Za výhodu považuje, že pražírnu mají na svém pozemku, nemusí platit nájem ani zaměstnance a že energetickou spotřebu pokryjí z větší části z vlastního zdroje, ze solárních panelů na střeše rodinného domu.

Nechávají si dovážet ryze výběrovou kávu například od farmářů z Brazílie, Etiopie a Panamy, z jejichž výpěstků se dá po speciálním upražení připravit nápoj zajímavých chuťových tónů, třeba s náznakem sladkých ostružin či s příjemnou kyselinkou jablek. „U výběrové kávy je zajímavé to, že každá je úplně jiná,“ upozornil pražič. Na původu kávy mu hodně záleží. „Jako malá pražírna jsme závislí na importérech, kteří za nás s farmáři jednají, ale i tak přesně víme, z jaké farmy káva pochází, jak ji tam pěstují, jestli dobře platí zaměstnance a jestli nekácí deštné pralesy,“ uvedl herec.

Nabízí i kávu z těžko přístupné oblasti Tolima v Kolumbii. Ta je zbavena kofeinu přírodní metodou Sugarcane Decaf. „Je to chuťově skvělá káva, které říkám večerní, protože si ji dávám večer,“ řekl pražič. Různé druhy kávy z malé pražírny, kde manželé tráví třeba osm hodin týdně, si kupují přes internet jednotlivci, kavárny i kancelářské firmy. Lidem z okolí, kteří tvoří většinu zákazníků, manželé produkty často dovážejí sami bez zásilkové služby.

Martin Hubeňák teď uvažuje o pořádání vzdělávacích kurzů, aby kafaři nepili nezdravého českého turka. „Já žiju v přesvědčení, že když máte prémiový produkt, tak je škoda si ho pak zkazit doma špatnou přípravou. Takže chceme začít nabízet i kurzy alternativních domácích příprav kávy. My si kávu připravujeme doma na mnoho různých způsobů a zkoumáme je poměrně hodně do hloubky, a tak si myslím, že už jsme nabrali dost zkušeností, abychom je mohli někomu doporučit. Příprava je jednoduchá a nestojí o moc víc peněz. Důležité je, že to kafe chutná prostě líp a že si neničíte zdraví,“ uvedl pražič, který nedávno přednášel o svém koníčku a alternativních typech přípravy kávy v mostecké Kavárně V Duchu při lednovém Svatodušním kávovém dýchanku.

Zdroj: Martin Vokurka

Kromě osvěty má v plánu i pořízení modernější a výkonnější pražičky, která by umožnila další vylepšování procesu pražení kávy. „Byl by to zase další krůček k nalezení jejího svatého grálu,“ usmál se v pražírně herec Martin Hubeňák. Zatím prý vše stíhá, i když učí na teplické konzervatoři, hraje divadlo, zpívá na plesech nebo moderuje. Korozluky si oblíbil. „Je to tady prima a jsme tu spokojeni. Máme super sousedy, vesnice krásně funguje a kulturně žije,“ dodal herec a pražič kávy v jedné osobě.